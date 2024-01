Spolek žen Rouské, letos již po šestnácté, připravil vánoční nadílku v dětských domovech. Našim cílem je zpříjemnit opuštěným dětem, které v domovech zůstaly, čekání na Ježíška.

Štědrý Ježíšek v dětských domovech v Lipníku nad Bečvou, Plumlově a Konici. | Foto: Liběna Hrešková, se souhlasem

Nákup dárků začal asi dva měsíce před Vánocemi, když jsme obdržely seznam dětí z dětských domovů Lipník nad Bečvou, Plumlov a Konice. Na seznamu byla nejen jména, ale i dárky, které si děti přejí najít pod stromečkem. Pro nás začala ta pravá nákupní horečka. Sehnat dárky a všechny zabalit do vánočních papírů.

Vánoční nadílka proběhla 16. prosince 2023. Do dětských domovů jela předsedkyně Spolku žen Rouské, paní Liběna Hrešková. Z obce se vyjelo kolem oběda a zamířilo se do dětského domova Lipník nad Bečvou. Jakmile mě děti spatřily, začaly skotačit a tahaly mne za rukávy, jelikož se nemohly dočkat nadílky.

Letos, oproti předešlým letům, byla nadílka v tomto domově trochu jiná. Pod stromeček se daly jen kosmetické balíčky a ostatní dárky se předávaly později a to 30.prosince 2023. Děti nám zazpívaly koledy, poseděli jsme a povykládali, co bychom mohli uskutečnit v příštím roce.

Na Plumlově se letos dávaly i dárky pro dětský domov Konice. Přivítaly nás nejen tety, ale i sám pan ředitel tohoto zařízení. Také do tohoto domova jsem dovezla spoustu dárků, které jsme ukládali pod stromeček. Děti nám podaly občerstvení a už se těšily na dárečky, které byly pod stromečkem.

Z dárků měly velkou radost. Ondra, jehož srdíčko si získalo naše sympatie, za námi přijel z Prostějova, kde je na internátě. Měl velkou radost, že po tak dlouhé době nás vidí. Tento chlapec se chtěl nejen pomazlit, ale i obejmout. Právě láska těmto dětem moc chybí.

Děti a jejich reakce i tady byly úžasné. Po rozdání dárků jsem se rozloučila a pomalu se ubírala k domovu. Při odchodu slova Ondry mě vždy dostanou, teto mám tě tak strašně rád a nechci, abys odjela. Kdykoliv slyším tyto slova, tečou mi slzy po tváři a říkám si, že to je to krásné, co pro tyto děti můžeme udělat.

Nadílka dětského domova Lipník se uskutečnila 30.prosince v herně džungle Hranice. S předsedkyní přijela i členka spolku paní Marie Juráňová. Sešly jsme se po obědě i s paní majitelkou herny paní Lenkou Gofrojovou, kde jsme společně ukládaly dárky pod vánoční stromeček.

Po jedné hodině dorazily i děti z domova. Paní majitelka nám poskytla salónek, kde pro děti bylo nachystáno občerstvení ve formě, cukroví, chlebíčků a limonády. Po občerstvení jsme se vydaly s dětmi ke stromečku. Dárečky rozdávala Maruška a děti ji přitom ochotně pomáhaly.

Radost z dárků byla neskutečná a ještě větší radost měly z dárkových poukazů do herny Džungle v Hranicích, Galaxie Zlín a do kina Cinestar Šantovka. Po rozdání dárků si děti ještě užily i herny, kde se jim moc líbilo. Velké poděkování patří majitelce herny paní Lence Gofrojové za úžasně strávené odpoledne.

Děkujeme všem kamarádům, sponzorům a partnerům, kteří nám pomohli udělat dětem krásné Vánoce.