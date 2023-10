Stonehenge i putování s Harry Potterem. Do Anglie vyrazili žáci ZŠ Potštát

Na začátku letošního školního roku jsme se vypravili na zájezd do Anglie. Cesta to byla velice dlouhá, ale stála za to, protože jsme společně zažili úžasné chvíle.

Žáci ze ZŠ Potštát se vypravili na zájezd do Anglie. | Foto: Se svolením Kateřiny Hejtmanové

Do Anglie jsme se dostali autobusem přes Německo, Belgii a Francii. Ve Francii v přístavu Calais jsme nastoupili na trajekt, který nás dovezl do přístavu Dover v Anglii. Program zájezdu byl pestrý. V neděli jsme mohli vidět město Brighton, na jehož pobřeží se nachází vyhlídková věž Brighton i360. Vystoupali jsme 138 metrů vysoko do oblak a prohlédli si z výšky celé město i průliv La Manche. Počasí nám přálo, sluníčko ten den krásně svítilo, takže jsme si vyhlídku užili. Jelikož jsme nastoupili do prostoru velké pohyblivé restaurace, tak se nikdo z nás ani v takové výšce nestihl bát. Také jsme navštívili Brighton Palace Pier, zábavní molo. Ve městě jsme prošli Royal Pavilion, který je známý svými extravagantními dekoracemi ve stylu Blízkého východu. Ve večerních hodinách jsme se všichni ubytovali v rodinách v pobřežních městech Worthing a Littlehampton. A měli jsme možnost při konverzaci s rodinami využít naše znalosti angličtiny. V pondělí nás čekal výlet na Stonehenge, komplex menhirů a kamenných kruhů. Tato památka patří k nejnavštěvovanějším v Anglii. Je to místo, které láká velké davy turistů. Stále existují teorie o tom, jak bylo možno dopravit takto velké kameny na dané místo. A to již v letech 2100-1900 před naším letopočtem. V době, kdy nebyla k dispozici žádná velká technika, pomocí které by lidé kameny dopravili stovky kilometrů daleko. Po návštěvě Stonehenge jsme jeli do města Salisbury na prohlídku Salisbury Cathedral, kde je k vidění Magna charta libertatum neboli Velká listina práv a svobod. Před katedrálou jsme si sedli na trávník a užívali si slunného počasí. V úterý jsme navštívili Warner Bros studio - Making of Harry Potter, do kterého se mnozí z nás těšili, protože vidět na vlastní oči rekvizity z Bradavic - školy, kterou navštěvoval čaroděj Harry Potter - byl velký zážitek. Mezi námi pobíhali smrtijedi. Mohli jsme si vyzkoušet ovládat létající koště, viděli jsme Brumbálovu pracovnu, Příčnou ulici, Gringottovu banku a spoustu dalších zákoutí. Několik hodin ve studiu uteklo jako nic. Po celodenním putování s Harry Potterem jsme si zajeli do Worthingu na pláž. Počasí bylo ten den pravé britské, tak jsme využili i pláštěnky. Ve středu nás čekal výlet do Londýna. Začli jsme návštěvou observatoře Greenwich, kde se nachází nultý poledník, podle kterého se nastavují hodiny na celém světě. V jeden okamžik jsme zde mohli stát zároveň na východní i západní polokouli. Pokračovali jsme dále lodí po Temži. Plavba to byla zajímavá, jelikož jsme pluli částí Londýna a mohli jsme z lodi vidět Tower Bridge, Sharp, Millennium Bridge, Globe, Cutty Sark, mrakodrap 30 St Mary Axe přezdívaný jako Okurka a spoustu dalších pamětihodností Londýna. Vystoupili jsme nedaleko Trafalgar Square-rozsáhlé náměstí odkud jsme šli na Piccadilly Circus, místo schůzek a turisticky zajímavé místo. Nedaleko odtud je Chinatown, čínská čtvrť plná restaurací. Odtud vedla naše cesta přímo k Buckinghamskému paláci. Prošli jsme parkem St James's Park až k Westminsterskému paláci, monumentální stavbě, jejíž součástí je věž Big Ben, od roku 2012 známý jako Elizabeth Tower. Velké dobrodružství jsme zažili v London Dungeon-kde jsme se mohli zůčastnit různých historických události Londýna: velkého požáru, příběhu Jacka Rozparovače, mučírny a jiných událostí. Tato atrakce má za úkol pobavit turisty, k čemuž ovšem patří i občasný výkřik zděšení. V podsvětí jsme zažili interaktivní šou plnou speciálních efektů a jedinečných hereckých výkonů. Na závěr dne jsme si prohlédli Londýn z výšky na London Eye. Londýnské kolo nás vyvezlo do 135 metrů. Ukázali jsme si s dětmi, kterým směrem se vzdušnou čarou nachází naše Česká republika. A nastal čas jet domů. Zpět z ostrovů jsme se dostali do Francie přes Eurotunnel, podmořský železniční tunel, který je dlouhý 50 km. Účelem výletu bylo, aby se děti podívaly do země, kterou dosud nenavštívily, ale také aby uplatnily své znalosti anglického jazyka. Což se jim vedlo v době, kterou trávily s anglickými rodinami. Nebo v době rozchodů, kdy si chtěli koupit například jídlo, pití nebo suvenýry. Všichni jsme si odvezli plno dojmů a zážitků. A třeba se do Anglie opět podíváme. Kateřina Hejtmanová a Kateřina Smýkalová,

učitelky ZŠ Potštát