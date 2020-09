Přišlo celkem 39 dětí a ještě 4 batolata v kočárku. A všechny byly v maskách. Samozřejmě přišli se podívat rodiče, babičky i dědové a tetičky i sourozenci. Na uvítanou děti dostaly speciální malé balónky naplněné vodou a těma po sobě házely. To bylo radostí, když se strefily a protivník byl mokrý od hlavy až k patě a za odměnu všichni dostaly bonbóny, nebo nějaký pamlsek.

Ale co by to bylo za dětské setkání bez soutěží. A právě na ně se všichni těšily. Ale napřed se musely zařadit do pěti skupin, kde měly svého kapitána a hlavně vymyslet čarodějnické jméno. Tak to byli Černokněžníci, Pavoučci, Netopýři, Pavoučata a Upíří mláďata a to už soutěžní klání mohlo začít.

Hudba už začala hrát a každá dvojice si musela dát nafouklý balónek za záda a komu vypadl, tak musel z kola ven. Potom museli přenést vodu na lžičce kolem své skupiny a pak předat dalšímu soutěžícímu. Tady fandily děti, ale i rodiče a ostatní návštěvníci. A bojovalo se to poslední kapky.

To už byly připraveny písmenka na zemi a v klobouku slova, která si vybrala školačka z každé skupiny a každé dítě muselo písmenko říct své kapitánce a když utvořily slovo, tak si vybrali další a kdo měl nejvíc slov, tak vyhrál. Hodně musely přemýšlet u pantomimy. Ale i ty nejmenší soutěžící si s tímto poradily.

Největší nadšení bylo z posledního úkolu, a to bylo utvořit co největšího hada z bot. Tak to bylo hotové šílenství. Během chvíle soutěžící byli bosí a téměř všichni návštěvníci byli v ponožkách nebo naboso a nikdo se nezlobil. A pak samozřejmě si musel ty své boty najít, ale to už nebylo soutěžním úkolem.

Čas ubíhal a to už se připravovalo plátno a projektor na pohádku, která byla poslední tečkou na ukončení prázdnin. A to během soutěžení a přestávek si děti mohly ochutnat domácí řezy, linecké cukroví, sněhové pusinky, ale i slané dobroty, které upekly, jako vždy, členky kulturní komise ale i ostatní maminky z naší obce, Horní Těšice.

Také si mohly opéct špekáčky a zahnat žízeň nealko nápoji a to vše bylo pro všechny účastníky zcela zdarma. Poděkování patří všem, kdož se na akci podíleli a také obecnímu úřadu. A také samotným dětem, že se přišly rozloučit s prázdninami, a přejeme jim, aby vykročily tou správnou nohou na začátek nového školního roku.

Milena Rušarová, Horní Těšice