Jedná se o krásné obory, které lákají ke studiu řadu uchazeček a uchazečů, jedná se o obory rozdílné s jednou společnou charakteristikou - od svých studentů vyžadují mimo jiné určitou míru empatie- ať už při práci s malými dětmi v mateřských školách, klienty v sociálních zařízeních, či pacienty v nemocnicích.

Současná pandemie přinesla mnoho problémů i bolesti, ale také radostné poselství studentů ochotných okamžitě pomoci tam, kde je třeba.

Do pomoci ve zdravotnických zařízeních se od prvních okamžiků pandemie zapojilo 19 plnoletých studentů oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel, postupně se dle požadavků domovů a sociálních zařízení připojili také studenti oborů Sociální činnost.

Pracují v nemocnici Agel v Novém Jičíně, na odděleních následné péče v nemocnici v Kopřivnici a Odrách, v domovech v Odrách a ve Vítkově, v organizacích Archa a Effata v Novém Jičíně, … Za jejich ochotu, obětavost, statečnost a velké nasazení také přímo v Covidových odděleních jim patří velké poděkování. Jsou opravdu skvělí a mají srdce na pravém místě. DĚKUJEME.

Ale nechme mluvit již alespoň některé studenty samotné.

Svědectví studentů

V den vyhlášení nouzového stavu jsme ihned se spolužačkami věděly, že půjdeme pomoci sestřičkám, ale také pacientům do nemocnice Nový Jičín. Naše spolužačky, které studují obor Sociální činnost, také pomáhají v různých zařízeních poskytující sociální služby u klientů, kteří jsou v tuto chvíli nejvíce ohroženou skupinou.

I když jsme studentky 4. ročníku, tak cítíme, že jsme v tom všichni společně a musíme si navzájem pomáhat, abychom vše zvládli.

Studentky 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost

(a víme, že pomáhají i naši spolužáci z oboru Ošetřovatel )

Jsem studentka střední zdravotnické školy, a tak se ani mě nevyhnula pracovní povinnost, věděla jsem však hned sama, že pomůžu. S pomoci jsem začala v půlce října na Covidovém oddělení nemocnice Agel, v Novém Jičíně.

Co mi to dalo a vzalo? Práce v nemocnici mi toho dala a dává hodně. Dozvídám se spoustu nových informací, vzdělávám se a prakticky se zlepšuji. Toto mi velmi pomáhá při studiu. Vše dělám už automaticky, a tím jsem stále lépe připravená na svou sesterskou práci v budoucnu. Pracuji jako ošetřovatelka, občas jako výpomocná sestra. Tato práce v tomto období na tomto oddělení je velmi náročná. Ráno se oblékáme do ochranných obleků a ochranných pomůcek, v nich v některé náročnější dny trávíme i 6hod, poté máme pauzu a následně se opět oblékáme “topíme se ve vlastním potu”. Přesto že je práce za těchto podmínek složitá a těžká, bojujeme a zvládáme to, řekla bych i na jedničku. Spousta z nás si na tento systém již zvykla, a proto to pro nás už není takový boj. Velký obdiv u mě získávají za tuto práci všechny ošetřovatelky a sestry těchto oddělení. Výpomoc v nemocnici a práce na mém oddělení, mě velmi baví a naplňuje. V podstatě si už bez ní nedokážu představit žít, opravdu mě tato práce baví. A těším se, až ji jednou budu moct dělat na plno. Jelikož mívám týdně i několik směn po 12 hodinách, nejsem schopná se plně věnovat škole, nebo plnit docházku na online hodinách. Přestože se nám učitelé snaží vyjít vstříc a respektují naše směny a čas, a za to jim děkuji, je to pro nás studenty a maturanty s pracovní povinností velmi těžké. Někdy mám i pocit, že to nezvládám, přijít pozdě večer unavená z nemocnice a poté plnit úkoly a učit se. Je to velmi náročné. Avšak myslím si, že jsme všichni silní a vše zvládáme! A situace se pomalu lepší. Doufám, že bude jen a jen lépe, a tato nemoc bude postupně ustupovat. A my vše zvládneme, i tu naší maturitní zkoušku.

Nela Hrachovcová, studentka 4.ročníku oboru Zdravotnický asistent

Na pomoc do nemocnice jsem se přihlásila ihned, jakmile nám to paní učitelky ze školy nabídly, v téhle těžké době chtěla pomoct sestřičkám i pacientům. Pracuji na ORL oddělení, které je nyní izolační COVID 3 oddělení. Práce je opravdu náročná a těžká, jak psychicky, tak fyzicky. Práce ve „skafandrech“ je asi to nejtěžší, protože si to musíme za 12 hodin několikrát denně sundat a znova obléct. Veškeré výkony jsou díky tomu samozřejmě složitější - ranní úprava, odběry krve, aplikace inzulínu, aplikace Fraxiparinu apod. Podmínky jsou opravdu těžké, ale já si tu práci zamilovala. Dělám 4x týdně 12 hodin, do toho máme práci do školy, ale všichni učitelé nám vychází co nejvíce vstříc díky pracovním povinnostem. Jsem neskutečně moc ráda za tuto zkušenost, za možnost pomoci a za obrovskou praxi do života. Po skončení této těžké doby, jsem se také domluvila s paní vrchní ORL oddělení, že bych ráda docházela i o víkendech během školy. Personál je ochotný, milý a vstřícný. Hlavně si všichni zdravotníci na 100% pomáháme a je skvělé, jak dokážeme být v této době ,,sehraný tým”. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.

Brigit Oprštěná, studentka 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent

Dobrovolnické nasazení

Když nám bylo umožněno pracovat jako dobrovolníci v zařízeních sociálních služeb, neváhal jsem ani chvíli a už jsem volal do zařízení, ve kterém mám i praktickou výuku. Jde o zařízení, které se jmenuje Domov Vítkov. Přesněji jde o domov důchodců, ve kterém jsem (a prohlašuji to hrdě) dobrovolníkem. Personál tohoto zařízení je neskutečně pracovitý, a jsem velice rád, že mě osobně zasvětili do toho, jak takový běžný den (během korona krize) probíhá. Na nabídku stát se dobrovolníkem jsem kývl z jednoho prostého důvodů a ten zní: Myslím si, že se nic nevyrovná zkušenostem, které nasbírám právě v onom zařízení. A mohu zde pomáhat potřebným.

Daniel Kolesa, student 3. ročníku oboru Sociální činnost