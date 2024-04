Na konci jarních prázdnin se zúčastnil Taneční obor Základní umělecké školy Hranice, nominačního kola, mezinárodní taneční soutěže World Dance Contest v německém Selbu. Celkem 26 žáků se předvedlo s devíti choreografiemi a ve značné konkurenci získali pět zlatých medailí, dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou. Všechny vítězné choreografie získaly postup na celosvětové finále, které se letos uskuteční v Holandsku, ve městě Venlo.

Generální zkouška představení Louskáček v podání ZUŠ Hranice a sólistů baletu Národního divadla Praha | Video: Deník/Liba Mátlová

Finále soutěže, které se koná koncem června je vícedenní, takže my jako nově vzniklá organizace Klub přátel Tanečního oboru, z.s., máme za úkol nejen organizaci celé akce, ale snažíme se zajistit i finanční podporu. Klub přátel se proto obrátil na Město Hranice a podal žádost o finanční dotaci.

S žádostí o finanční příspěvek, také oslovujeme místní firmy. Firmám, které by chtěly přispět, můžeme v tuto chvíli nabídnout volné vstupenky do předních řad, chystané reprízy velmi úspěšného představení Louskáček. To se uskuteční v pátek 5. dubna v 18 hodin v hranické Sokolovně.

„Na dalších podrobnostech, už se budeme domlouvat s konkrétním sponzorem," sdělila předsedkyně spolku Klub přátel Tanečního oboru, z.s., Blanka Vaníčková. Klub vznikl za účelem pomoci při prezentaci a propagaci Tanečního oboru, pomoci při organizaci aktivit a finanční pomoci.

„Představení Louskáček, které mělo premiéru před Vánocemi, pro velký úspěch reprízujeme. Podařilo se najít sponzory, kteří zajistili opětovné vystoupení sólistů baletního souboru Národního divadla Praha pan Nikoly Márové a pana Michala Štípy. Spolu s nimi se na jevišti představí žáci Tanečního oboru ZUŠ Hranice. Diváci tak můžou zhlédnout špičkový výkon a zároveň zjistit, že i žáci Tanečního oboru podávají skvělé výkony, a že představení celkově je na velmi vysoké úrovni," dodala paní Kamila Martínková, vedoucí Tanečního oddělení ZUŠ Hranice.

Vstupné na představení Louskáček je dobrovolné a bude použito na podporu žáků Tanečního oboru.

Petra Konečná,

Klub přátel Tanečního oboru, z.s.