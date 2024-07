Když se řekne Litomyšl, většina z nás si vybaví hudební festival. A opravdu, Smetanova Litomyšl je pojmem nejen u nás, ale po celé Evropě a každoročně láká tisíce návštěvníků. I letos tomu není jinak a desetitisícové město pulsuje čilým návštěvnickým ruchem.

Ne všechny ale láká vážná hudba, mnoho turistů přijíždí do Litomyšle i kvůli krásnému historickému centru zapsanému na seznam památek UNESCO. Zámek, klášter, náměstí s krásným životem kypícím podloubím, klášterní zahrady a celá řada dalších zajímavostí lákají do Litomyšle návštěvníky doslova z celého světa. A věřte, stojí to za to.

Možnosti ubytování jsou zcela dostačující a množství kaváren, cukráren, restaurací a všemožných obchůdků jen umocňuje jedinečnou atmosféru tohoto města. A v podvečer, za svitu pouličních lamp, třeba za hudebního doprovodu a se skleničkou dobrého vína lze tuto atmosféru vnímat ještě intenzivnější.

Druhou destinací, kterou mohu směle doporučit, a navíc je od Litomyšle jenom pár kilometrů, je zámek a park v Nových Hradech. Zámecký areál návštěvníkům nabízí nejen prohlídku krásného rokokového zámku, ale především romantickou procházku rozlehlými zahradami a anglickým parkem, pohledy na jelení stádo. Doporučuji návštěvu unikátního Muzea motokol a mopedů v barokní sýpce, expozici anglických klobouků, či prohlídku venkovní galerie umění.

Hlavně malí návštěvníci jistě ocení zelený labyrint ze stříhaných tújí, ti větší třeba krásnou zeleninovou zahradu přímo u zámku. K dispozici je přímo v areálu také stylová kavárna a restaurace. Celý chátrající komplex zakoupili před více než dvaceti lety manželé Kučerovi, kteří bez jakýchkoliv veřejných dotací dokázali tomuto unikátu vrátit jeho původní lesk.

Do soukromých komnat zámeckých pánů vstupovat nelze, ale nahlédnout třeba do kuchyně paní domu či jídelny vám průvodce bez problémů dovolí. I tak je v zámku a jeho okolí co obdivovat.

Milovníky techniky zaujme zcela určitě rozsáhlá sbírka mopedů a motokol, která zabírá hned čtyři patra budovy bývalé barokní sýpky, nejen dámy ocení řemeslnou zručnost a design klobouků vystavených v nedaleké galerii hned vedle zeleného labyrintu. Inspirací pro mnohé bude ovšem také vzhled kompozice anglického parku, skladba rostlin, zahradnické úpravy a střihy dřevin.

Za zdolání páru výškových metrů a několika desítek schodů určitě stojí také krásná vyhlídka jen kousek od vstupu do celého areálu. A pokud budete mít štěstí, odmění vás svou přítomností třeba labutí rodinka na zámeckém rybníku.

Pokud tedy plánujete dovolenou v těchto končinách, zastavte se v Litomyšli nebo Nových Hradech. Věřím, že nebudete zklamáni.

