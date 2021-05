Tip na výlet s tematikou: Olomouc vojenská odhaluje svou historii

Že také jezdíte do Olomouce, ale některá historická fakta jsou pro vás stále velkou neznámou? To se snaží zlepšit i Jitka Korpasová, která se do Olomouce vydala za nafocením objektů, které mají vojenský podtext. Možná se budete divit, kolik artefaktů v minulosti patřilo armádě.

Klášterní Hradisko | Foto: Jitka Korpasová