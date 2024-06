Tip na výlet: Vyrazte se zchladit do Oderských vrchů

Léto se již naplno přihlásilo o slovo a my se dnes, milí čtenáři, vydáme do mých milovaných Oderských vrchů - do kopců, kam se tak rád vracím a které mě fascinují svou syrovostí, barevností a krásou.

Vydejte se objevovat kouzlo Oderských vrchů | Foto: Karel Machyl

Zvláště nyní, když u nás v nížinách Moravské brány teploty překračují třicítky, je příjemné se ochladit a hlavu vyčistit na kopcích pod mraky. Fotografie zde uvedené ukazují tuto krajinu v jarních měsících tohoto roku. Většina z nich byla pořízena při západu slunce, v magické hodince, kdy přírodu vybarvují sluneční paprsky do sytých tónů všech možných barev. Stačí se vydat jen pár kilometrů na Potštátsko, nad Středolesí, k Partutovicím nebo ke Spálovu a krajina se před člověkem otevře a pocit svobody je ještě intenzivnější než obvykle. Pravda, trochu tomu napomáhá i ta jízda na dvou kolech, což jistě potvrdí i cyklisté nebo kamarádi motorkáři. Na tyto vrchy a táhlé náhorní roviny se vydávám opakovaně moc rád bez ohledu na kalendář, svoje kouzlo tady má zima, nádherný, barvami zářící podzim, první svěží barvy jara i vrcholné léto. Letošní jaro v těchto končinách, a zvláště jeho večerní atmosféru, přiblíží fotografie určitě lépe, než sebedelší text. Nebudu už proto déle psát a nechám vás projít se krajinou Oderských vrchů prostřednictvím fotografického objektivu. Třeba vás některé záběry zaujmou. Karel Machyl Galerie 84 fotografií ›