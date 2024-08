Dnes navštívíme, milí čtenáři, opět po nějaké době, toto nádherné inspirující město. Praha je sídlem mnoha institucí a kdykoliv mě sem moje pracovní záležitosti zavedou, vždy, pokud je čas, se rád projdu jeho ulicemi. A pokaždé je tady na co koukat.

Do Prahy jsem zavítal na začátku srpna, kdy nás s kolegy zavedly naše pracovní povinnosti na ředitelství Správy železnic. Budova této státní instituce je jen kousek od hlavních turistických lákadel tohoto města. Pěší procházka, byť ulicemi plnými turistů, pro nás byla příjemnou odměnou za trmácení se vlakem až z Moravy.

Bylo by asi zbytečné popisovat bohatou historii tohoto města, zcela určitě by to přesáhlo možnosti tohoto příspěvku. Přesto si dovolím upozornit na jednu opravdu zajímavou a netradiční stavbu. Je jí tak zvaná Masaryčka — unikátní stavba z architektonického studia světoznámé Zahy Hadid. Dvě vzájemně propojené budovy, které zregenerovaly brownfield patřící k Masarykově nádraží, vnesly do veřejného prostoru zcela nový rozměr. Je velmi sympatické a obdivuhodné, že lidé, kteří rozhodovali o této stavbě a jejím umístění, našli tu odvahu a energii prosadit její výstavbu v této podobě. A to i přes námitky řady odpůrců.

Dnes představuje Masaryčka symbol moderní architektury 21. století a Praha dle mého mínění její výstavbou jen získala.

Pojďme si tedy prostřednictvím fotografií společně projít nejen všeobecně známou trasu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most na Malou stranu, ale prohlédněme si i moderní část města, vzpomínanou novou architektonickou ikonu stojící hned vedle Masarykova nádraží.



Karel Machyl