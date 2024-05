To je nádhera! U Hranic rozkvetly máky, kde je obdivovat?

Milí čtenáři, určitě to znáte také a zažili jste to již mnohokrát. Cestujete autem nebo jedete na kole a naráz se před vámi objeví žlutě, červeně, fialově nebo bíle zbarvené pole, které doslova září tisíci kvetoucími rostlinami. Dnes nenavštívíme žádnou konkrétní a zajímavou destinaci, nebude to klasický tip na výlet, pokusím se vám ale přiblížit právě ta místa, kde nejen letos, ale často každoročně můžeme obdivovat barevná moře květů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rozkvetlá pole v Hranicích | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Už v minulosti jsem několikrát fotil nádherné kopretinové louky na Ranošově v Oderských vrších, žlutě zářící pole s jinak málo oblíbenou řepkou nebo plochy jetele inkarnátu, zvláště v minulém roce doslova pokrývající krajinu od Hranic směrem k Lipníku. Letos jsme zase u Rybář mohli obdivovat plochy doslova zářící fialovými máky. Pravda, mezi nimi občas problesknou i ty rudé vlčí nebo bílé, fialová však jasně dominuje a přitahuje pozornost všech okolo projíždějících. Máky a řepka jsou letošní, fotografie kopretin byly pořízeny vloni, stejně jako ty s jetelem. Snad potěší. Podívejte se na fotogralerii: Galerie 56 fotografií › Tip na výlet: Mystický klášter Rosa Coeli, kde jeptišky vedly neřestný život