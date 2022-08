Děti si užily putování po Skaličce a jejím okolí, navštívily místní přehradu, Obůrku v Těšicích, byly v Hranicích na Rybářích, zažily výlet na svatý Hostýn, muzikoterapii, pískování, střelbu s luku, kuší a jiné další aktivity.

OBRAZEM: Mladí řezbáři se v Hranicích zapotili. Svá díla věnovali městu

Na této společné cestě vzniklo mnoho pěkných chvil, zážitků a radostných okamžiků, za které jsem vděčná.

Ráda bych poděkovala za vstřícnost, podporu a ochotu starostce Petře Kočnarové, ředitelce školy Dušaně Mužíkové, dětem, jejich rodičům, svým kolegům, provozním zaměstnancům a všem těm, kteří byli součástí projektu - Táborová rodina.

Bylo velmi příjemné pozorovat, jak se všichni stáváme spolutvůrci a tvoříme tím jeden celek.

A jak nám bylo?

V pondělí, na začátku tábora, starostka Petra nás vítala.

Trávili jsme čas ve třídě, sokolovně i parku, o šablony na pískování prosili my Hanku.

Přišla za námi i paní, která má ve Skaličce za úkol vzdělávání.

Dušana se jmenuje a ve škole pracuje.

Po okolí jezdili, moc spolu toho viděli.

Na Rybářích - velké srdce v Bečvě, pozorovali jsme vděčně.

Tam starala se o nás Veronika, paní ze Stodoly se jí říká.

Obůrku jsme navštívili, jeleny si pohladili.

Na Hostýnku, pěkně vždy, kostelík i rozhlednu si prohlédli.

Kouzelné nástroje poznali, díky Alči, jak orchestr si zahráli.

Na přehradě, také hezky je, žije tam velká ryba,

Matylda se jmenuje.

A to, už je konec, zážitků je velký ranec.

Byli jsme taková velká skupina,

co dostala název táborová rodina.

Marie Krausová,

pedagog a organizátorka projektu

