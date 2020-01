Skupinka tří dětí s doprovodem dospělé osoby obcházely v sobotu 4. ledna domek od domku, kde zazpívali koledu, popřáli štěstí, zdraví a pohodu v novém roce a přidali malý kalendář a na dveře do domu napsali symbol K+M +B.

Do zapečetěné schránky pak lidé dají peníze pro potřebné. A že jsme horská oblast, tak to se koledníci přesvědčili sami, protože dostat se do kopečka, byl nadlidský výkon, protože tady byla ledovice až do odpoledních hodin.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a pomohou těm, co tu pomoc potřebují a také všem koledníkům a doprovodu.

Iveta Palatová, Středolesí