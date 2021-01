V článku je napadána skutečnost, že město stávajícím nájemníkům neposkytlo slevu tak, jak tomu bylo při masivní privatizaci městských bytů v letech 2005 – 2009.

Zcela pomíjí podstatnou okolnost, že v uvedené době byla odlišně soudy posuzována trestněprávní odpovědnost zastupitelů, kteří jsou povinni nakládat s majetkem obce péčí řádného hospodáře.

Zákon sice nevylučuje prodej za nižší kupní cenu než je cena v místě obvyklá, ale ta musí být řádně zdůvodněna. A zde je kámen úrazu, protože toto zdůvodnění vždy bude subjektivní, následně je může posuzovat soud a ten argumenty obce nemusí uznat.

Z tohoto důvodu žádný ze zastupitelů toto trestněprávní riziko nemůže podstoupit, zvláště v době, kdy se módou stalo podávání trestních oznámení, která se nevyhýbají ani zastupitelstvům. Ministerstvo vnitra ve své metodice z roku 2010 uvádí, že „fakt, že určitá osoba v obecním bytě dlouhodobě žije a tento byt užívá, patrně nebude možné bez dalšího považovat za důvod pro stanovení jiné než obvyklé ceny.“

Ministerstvo vnitra nás ve svém sdělení ze dne 6. 6. 2019 upozornilo, že námi plánovaný prodej bytů omezený výhradně na stávající nájemce by při prodeji za cenu nižší než obvyklou, mohl být chápán jako diskriminační.

Fakticky by totiž došlo ke dvojímu zvýhodnění na základě jediného důvodu. Stávající nájemce by byl zvýhodněn dvakrát – poprvé svým výlučným postavením v záměru (kdy by se o byt nemohl ucházet nikdo jiný než on) a po druhé slevou oproti ceně obvyklé.

Město se musí chovat jako řádný hospodář, tyto byty prodává zejména z důvodů jejich naprosté ztrátovosti, kdy obvyklé nájemné v Hranicích je 175 Kč/m2, oproti 42 Kč/m2 ve střešních vestavbách a půdních nástavbách v majetku města. Přitom nájemné lze zvyšovat jednou za 3 roky, nesmí být navýšeno o více než 20%.

Kupní cenu stanovil soudní znalec, který za svůj posudek nese trestněprávní odpovědnost. Výhrady, že nezohlednil případné závady a nedostatky tedy nejsou namístě.

Znalec také snížil cenu bytů z důvodu, že jsou pronajaty za nájemné nižší než obvyklé. Ceny jsou stanoveny v průměru 1 mil. Kč/byt, přitom obdobné byty v Hranicích prodávané v roce 2020 se pohybovaly kolem 1,3 mil. Kč/1 byt.

Vladimír Juračka na základě pověření vedení města Hranic