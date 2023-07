Všechny děti, maminky, babičky i dědoušci byly pozvány v pátek 30. června na ukončení školního roku a začátek prázdnin Na výletiště v Horních Těšicích. Počasí bylo ukázkové a deštníky nebyly potřeba.

Ukončení školního roku a začátek prázdnin 2023 v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová, se souhlasem

Při příchodu si děti vytvořily maskota tohoto dne a to byl mraveneček. Takže brýle s tykadly a mraveneček v pohádce byl velký elegán, tak si děti vystřihly motýlka, vymalovali červenou barvou a bílými puntíky a přicvakli sešívačkou, aby si ho mohly dát na krk.

A poté pokračovaly dále, kde musely malé balónky dát na vršek ruličky z toaleťáku.

Dále na stolech byly rozloženy slova na papíře a z jemného plastu byly vystříhaná písmenka. Pomocí brčka písmenka musely přenést na správná slova. Zajímavá hra, která všechny děti, školou povinné, pobavila, ale skládaly i školkaři a těm se taky dařilo.

A přímo na parketě si chytaly bublinky z bublinkovače a to byla tedy zábava. I malý Matheo si to užíval.

Na dalším stanovišti mravenečci sbíraly rozsypané korálky, aby si mohly vytvořit náramek nebo korále kolem krku pro maminku nebo babičku, ale i pro sebe. Pak se děti seřadily do dvou řad a držely se za ruce. Dospělá mravenečnice, paní Jaruška, podala prvnímu v řadě gymnastický kruh.

Děti pak musely kruh převléct přes celou postavu bez pomoci ostatních, musely se stále držet za ruce. Vyhrála ta řada, která kruh položila jako první na konci. Laik by řekl, že to není možné, ale jde to a bylo u toho hodně legrace.

Mezi jednotlivými soutěžemi se mohly osvěžit nealko nápoji, smlsnout nějaké to pečivo, které připravily členky a příznivci kulturní komise obecního úřadu. Ohniště bylo připraveno a tak si děti pak opekly buřty a domů se jim ani moc nechtělo, i když bylo moc hodin. Ale co, vždyť už začaly prázdniny.

Chtěla bych poděkovat všem za příjemně strávený podvečer, za zajímavý program pro děti a pohoštění.

Milena Rušarová, Horní Těšice

