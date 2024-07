Ústecká pouť sv. Petra a Pavla se letos konala od 28. do 30. června. Blesková povodeň, která postihla ve středu 26. června mnoho obcí v Olomouckém kraji, řádila také v Ústí. Kromě zaplavených garáží, sklepů a zahrad bylo pod vodou také místní hřiště a část výletiště, na kterém už stály kolotoče a párty stany. Na druhý den se nabízela otázka, zda bude vůbec možné pouť uspořádat.

Naštěstí počasí přálo, takže voda odtekla a hřiště jakžtakž vyschlo. Ochotní spoluobčané pomohli s úklidem, takže nic nebránilo tomu, aby pouť opravdu „přijela“.

A jaká byla letošní pouť? V pátek odpoledne mohli návštěvníci pozorovat před školou práci místního kováře Zdeňka Schneidera. Děti si navíc mohly dokonce samy zkusit, co takováto práce obnáší. Teplý letní večer přímo zval do letního kina na animovaný film Ptáci stěhováci. V sobotu odpoledne přijel do Ústí westernový klub Black&Brown, který předvedl show s lasy, kolty a biči a také soutěže pro děti.

Malí i velcí si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že prásknout bičem, není zdaleka jednoduché. Největší úspěch mělo trefování cílů z ruky asistenta a také z rukou dětí, které se šlehnutí bičem ani trochu nebály. Večer patřil pouťové zábavě se skupinou Fenix z Valašského Meziříčí. Sváteční neděle začala slavnostní mší svatou, kterou celebroval R.D. František Dostál. Odpolední program na výletišti zahájily děti ze základní a mateřské školy tanečními variacemi.

O další zábavu se postarala skupina Martina Foltýnka, která hrála k tanci a poslechu, a balonkový klaun, který se naplno věnoval dětem. Dětská show, tvoření obřích bublin a modelování balónků se nejmenším návštěvníkům hodně líbilo.

Na závěr nedělního odpoledne přišel prudký déšť, který do rána celý areál opět zaplavil. Je téměř neuvěřitelné, že se naše pouť navzdory přívalovým dešťům vůbec uskutečnila, a nakonec i vydařila. Věříme, že se všem účastníkům pouť líbila a že se společně potkáme opět napřesrok.

Autor

Hana Vykopalová