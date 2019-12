V pátek 6. prosince v naší obci Horní Těšice, jsme rozsvěcovali vánoční strom. Pan starosta vyzval děti, ať tentokrát odpočítávají od desíti, jestli se jim strom podaří rozsvítit. A taky, že se podařilo.

Putování do Betléma v podání ochotníků v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová

A pak už následovalo ztvárnění Biblického příběhu - Putování do Betléma v podání místních ochotníků. Ponocný se svým čtyřnohým kamarádem odtroubil 6 hodinu večerní a mohlo začít napínavé dění o Kristově narození. Svatý Josef s Marií přichází k městu Betlému se slovy: "Slyšíš Mária, to co já, víš, co to znamená ?“ Mária: „Vím, Josefe, trápení, předlouhé putování, na cestu se máme dát, do Betléma cestovat. Jaké to pro nás soužení, kde se nám děťátko narodí.“ „Neboj se Mária, nebude zle, v Betlémě mám své příbuzné, jistě nám poskytnou přístřeší, v nouzi nám pomohou, potěší.“