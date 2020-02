Napřed si na papundekl obkreslily kola pomocí hrnce, mísy a síta /proti prskání tuku z pánve/, pak z tenkého papíru umačkaly malé kuličky, které přilepovaly do všech kruhů. Poté přidaly knoflíky, oči, nos, ruce a čepici, která nešla jen tak lehce přilepit. Ale dílo se vydařilo a sněhuláka jsme pověsili na nástěnku.

Děti pily rýmovníkový čaj a také si pochutnaly na perníčcích, které zdobily okna naší klubovny. Dopolední tvoření uteklo jako voda a tak se všichni rozešli domů na oběd. Ale byly pozvány od 15.30 na draní peří spolu s dalšími občany. Dralo se tradičně kačení peří, které bylo bílé, jako padlý sníh.

Místní ženy přišly včas a mohlo se vzpomínat - samozřejmě, že ruce nestály. Probralo se kdeco, třeba v kterém roce se kdo narodil, kdo si koho vzal a kde bydlí a také dnešní moderní doba, co všechno s sebou nese, jaké má dopady na dnešní mládež. Také jsme si vyměňovali zkušenosti v oboru pečení i vaření. Na dračkách je možnost si vyrobit svoji vlastní mastičku. Děti to velmi zaujalo, ale bez práce nejsou koláče.

Napřed si musely odrhnout nějaké to pírko, aby věděly, že to není jednoduché odrhnout peří třeba na 1 jediný polštář. Také si zvážily tu svoji společnou hromádku a nevěřily svým očím, že to peří je tak lehké. A pak se pustily do výroby mastiček. Jelikož letos na drhnutí nebyl pan Orava, který vždy ukazoval a radil, jak mastičku vyrobit, tak pomáhala paní Oravová. Každý pak se svým výrobkem odešel domů.

Ženy povídaly, ale ruce měly tak pilné, že všechno peří bylo zdrhnuto a tak začala takzvaná dodrhlá. Kdo chtěl kávu, rýmovníkový nebo obyčejný čaj, a na svačinu byl chléb s mrkvovo-celerovou , krabí nebo čistou pomazánkou a makový řez, který donesla paní Slováková ze Zbrašova. Všem chutnalo a spokojené jsme odcházely do svých domovů a příští rok třeba opět zasedneme k drhnutí peří.

Milena Rušarová, Horní Těšice