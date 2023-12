V Horních Těšicích vyráběli adventní věnce děti i dospělí

Blíží se Vánoce a čtyři neděle před Štědrým dnem jsou adventní. A to se vyrábí věnečky nebo i větší věnce na pověšení na hlavní dveře anebo na stůl do chodby nebo do obýváku.

V Horních Těšicích vyráběli adventní věnce. | Foto: Milena Rušarová, se souhlasem

Ale ty už mají 4 svíčky, na každou neděli jednu, která se vždy zapálí. A takové věnečky se vyráběly ve čtvrtek 30. listopadu v klubovně Českého červeného kříže v Horních Těšicích. A kdo měl zájem, tak v sobotu 2. prosince je světil v místní kapli Kelečský pan farář. Každý z účastníků - byly to vesměs ženy, ale věneček si zhotovil i Lukáš a byl moc šikovný, si omotal polystyrenový věneček větvičkami z thůje nebo jiného jehličnatého stromu. Pak na ně tavnou pistolí lepil přízdoby. Ale napřed se to musí zkusit jen tak přiložit a zhodnotit, jestli se to bude líbit, nebo zvolí jinou variantu. Ale děvčata už jsou tak zručné, že věneček měly hotový ráz dva, prostě by se tímto řemeslem mohly živit. Později přivedl dědeček svoji vnučku Alenku, která se nedávno do Horních Těšic přestěhovala i se svými rodiči a sourozenci. A také si udělala svůj první adventní věneček, všem se líbil a doma určitě dostala pochvalu. My dospěláci jsme si pochutnávali na výborné kávě a čerstvě upečeném řezu a podával se i čaj. Akci jsme zahajovaly štamprličkou s léčivým likérem a nechyběl ani svařáček. Některé členky vystřihovaly hvězdičky na dětské tvoření na příští týden. Hotových věnečků přibývalo stejně jako hodin a tak všechno uklidit a v úterý se sejdem opět, ale to u kávy a nějaké dobrotě k zakousnutí. Zdroj: Redakce