Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a užít si s námi slunečnou sobotu plnou zábavy a her. Těšíme se opět na viděnou v příštím roce.

Pro děti byl připraven pestrý program během celého dne. Pro malé i velké bylo připraveno bohaté občerstvení. Děti skotačily na nafukovacích atrakcích, a to na skákacím hradu, prolézačce či vodní skluzavce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.