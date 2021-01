Vždyť, nyní víme zcela jistě, co má být na hlavním místě!! Ať jsme zdraví, v první řadě! Ať jsme pěkně pohromadě, plni souznění a lásky!

Ať ve špitále shodí masky sestřičky i doktoři! A nach v tváři ať zahoří, jenom když nás někdo chválí, že jsme druhým pomáhali! Tedy, ne z vysoké teploty, ale z lásky! Ochoty!!

Prostě, starý rok byl problémový, to vám každý člověk poví! Všechno bylo naruby! Vždyť, ten rok starý, bezzubý, ten se bránit neuměl! V boji s virem neuspěl!

Však, faktem je, to na rovinu, že my všichni nesem vinu! Vždyť, mockrát jsme se zlobili a nos si prdlajs zakryli! Nyní máte výraz tupý!? Však, drželi jste rozestupy? Či jste rukou mávli lehce? …. A co přísná desinfekce!?

Korona tak dala lekce mladým, starým bez výhrady! Ať jste tedy člověk mladý, nebo máte najeto, poslouchejte tohle to! Jak pominou tyhle svátky, dostanete protilátky!

Každý má být očkován! Stará žena, mladý pán, doktor, zedník, bezdomovec! Pandemii bude konec! A tak hurá na značky! Nebojte se stříkačky!

Sestra píchne, pacoš vzdychne, vakcína mu, řeknu směle, po pichanci proudí v těle! P.S. Tak si držme všichni pěsti …. A v novém roce hodně štěstí!! Věřte svému lékaři a dobrá věc se podaří!!!

meš