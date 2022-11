Databázi, ve které je možné si dítě do 23. listopadu rezervovat, najdete na adrese www.darek.charitaproukrajinu.cz

O každém dítěti, zařazeném do projektu Vánoční balíček, má Arcidiecézní charita předem zjištěné informace jako jméno a příjmení, věk, výšku, velikosti oblečení a jeho osobní vánoční přání.

Tyto informace pak Charita prostřednictvím webu www.darek.charitaproukrajinu.cz nabízí zájemcům o zapojení se do projektu.

Dárce na základě údajů o dítěti připraví balíček o maximální hodnotě 2000 korun, který může předat na nejbližší Charitě, která zajistí přepravu balíčků na Arcidiecézní charitě. Následně dárky poputují na Ukrajinu, kde vánoční svátky vrcholí 6. a 7. ledna.

Vzhledem k věku, pohlaví a přáním dětí většinou balíček obsahuje různé hračky, oblečení a obuv (domácí i zimní, ale v cenovém limitu), různé školní a výtvarné pomůcky.

Vždy by se mělo jednat o nové nepoužité věci. Každý balíček je přímo dárcem zabalen do vánočního papíru a opatřen jménem a příjmením vybraného a přiděleného dítěte, také místem odkud dítě pochází a také seznamem věcí. Balíček nesmí obsahovat žádné potraviny, a to ani sladkosti.

Balíček je třeba dopravit nejpozději do 23. listopadu na některou z místních Charit zapojených do projektu, například na Charitu Hranice.

Vánoční balíček pro Ukrajinu je jednorázové osobní obdarování, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran.

Dárcem vánočního balíčku může být kdokoliv: jednotlivec, rodina, skupina přátel, společenství, místní Charita či jiná organizace.

Radka Andrýsková

