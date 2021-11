Pro sportovní vyžití děti a mládeže byla ve Skaličce postavena pumptracková dráha. Tato dráha na konci obce na cyklocestě vyměnila dřívější skládku se stavebním odpadem a hezky zpříjemnila příjezd cyklistu do Skaličky. Za fotoreportáž děkujeme Fratiškovi Pavlíkovi.

Slavnostní otevření pumptrackové dráhy ve Skaličce. | Foto: František Pavlík

Dráha svou velikosti doplnila stávající zeleň a pro cizí návštěvníky to vypadá, že ji ve Skaličce máme již dvacet let. U dráhy přes cestu je stánek se zmrzlinou a občerstvením a dohromady je to hezké přivítání všech přijíždějících cyklistů od Ústí kolem Bečvy do naši vesnice.