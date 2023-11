Děti měly podzimní prázdniny a taky byl důvod k oslavám. Ale každý slaví jiný svátek nebo někdo všechny, jak jdou po sobě. A proč ne? Aspoň se lidé sejdou a popovídají si o problémech a radostech života. Vždyť ta covidová doba byla hrozně dlouhá a pořád nevíme, kdy se může zase vrátit.

Podzimní prázdniny ve Středolesí. | Foto: Iveta Palatová, se souhlasem

Tak my na malé obci Středolesí se taky chytli příležitosti a pustili se do vyřezávání dýní na Halloween. Konalo se to v pátek v hasičárně osadního výboru. No, materiálu bylo dost, jen vymyslet, kdo jakou tvář vyřeže. Děti pořád vymýšlely kresby a dospělí dávali pozor na ostré nože, ať nedojde k úrazu. Akce se zúčastnila i nejmladší občanka Středolesí Barunka.

Největší oříšek ale byl, když předseda osadního výboru dovezl mega dýni a že jestli by šla taky vyřezat. Ženy namalovaly předlohu a dva chlapi odvážlivci to zvládli za 1*. Jako žáci ve škole když dostanou zadání.

Nakonec se dýně vystavila venku ke Státní vlajce a oslavil se tak Státní svátek ale v menším rozhledu než ve městě.

Ale my byli všichni spokojeni, protože akce se vydařila a ještě se nic takového tady nekonalo. Každý si to vyráběl vždycky doma.

Tak jsme oslavili dva svátky a děti byly spokojené, protože každý si svůj výrobek odnesl domů a těšil se až si ho rozsvítí. Děkuji za hojnou účast a podporu dětí při výrobcích.