Ač mám rád hlavně hory, kopce, daleké výhledy do krajiny, tentokrát se s vámi, milí čtenáři, podělím o záběry pořízené o jenom víkendu na rybnících v Hustopečích nad Bečvou. Jako modrá stuha vine se odpradávna touto krajinou řeka Bečva, kolem ní jsou poskládána oka lesních tůněk a rybníků. Za úžasné fotky velmi děkujeme Karlu Machylovui.

Večer na hustopečských rybnících. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Větší či menší vodní plochy zde tvoří zajímavé biotopy plné života. Stačí popojít pár metrů od silnici mířící z Hranic na Valašské Meziříčí a máte pocit, že jste v úplně jiném světě.

A když se vydaří večer, kdy slunce pomalu zapadá za horizont, jeho paprsky protínají koruny stromů a květenství rákosu, je potěšeno oko fotografa a každého, kdo umí vnímat krásu a dovede ocenit neopakovatelnost okamžiku.

Fotografie umístěné v galerii zachycují chvíle jen pár desítek minut před tím a potom, než sluneční kotouč zapadne za horizont. Říká se tomu „Zlatá hodinka.“

Okamžiky, kdy slunce barví oranžovými tóny vodní hladinu, listy stromů či kameny na hrázi rybníka, jsou neopakovatelné. Snímky jsou pořízeny dva po sobě jdoucí večery a ukazují okolí dvou větších hustopečských rybníků.

Více než sedmihektaroví Záviš a Křivoš nesou staroslovanská jména a slouží k intenzivnímu chovu ryb. Teď na konci léta jsou plné kaprů i jiných druhů, vzhledem k trvajícím velmi teplým dnům je patrný také rozvoj nežádoucích sinic.

Nebýt mračen komárů, byla by to večer při západu slunce idyla. Avšak i těch pár štípanců se dá přežít, když se člověku podaří zachytit okamžiky tak jedinečné a kouzelné. Tedy aspoň jsem se o to snažil, je už na vás posoudit, zda se to povedlo.

