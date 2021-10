Připraveny byly vstupy s hlavními protagonisty, jam session, krátké hudební vsuvky rockových matadorů. Celým večerem se nesla muzika hranické rockové scény 90. let.

Do varu dostaly návštěvníky v pátek večer kapely H-Band a Oranice.

Večer nabitý rockovou hudbou převážně z 90. let si pořádně užili návštěvníci Staré Střelnice, kde se konala hudební akce Hranická rocková nostalgie. Za parádní snímky plné skvělé atmosféry velice děkujeme hranickému fotografovi Jiřímu Necidovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.