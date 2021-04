Útulek Dr. Matinové pro zvířata v Přerově byl uveden do provozu 1. února 1997. Provozovatelem útulku jsou Technické služby města Přerova. Provoz zajišťují tři pracovníci ve směnném provozu.

Náš útulek slouží k dočasnému pobytu psů a koček odchycených nebo nalezených na území města Přerova a jeho příměstských částech.

Provádíme odchyt psů, koček a sběr drobných uhynulých zvířat na území města Přerova a jeho příměstských částech.

Zvířata od majitelů nepřijímáme. Pokud už své zvíře nemůžete mít nebo ho nechcete, najděte mu domov pomocí chovatelské inzerce apod.

Náklady na provoz útulku jsou pokryty dotací Města Přerova. Děkujeme ale také za sponzorské dary jak finanční, tak věcné. Číslo účtu: 40037-1882930369/0800

KOČKY

Kikin

Kikin.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kocour - kastrovaný

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 3 měsíce

Datum odchytu: 26.1.2021



Ikaros

Ikaros.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kocour - kastrovaný

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 9 let

Datum odchytu: 7.10.2020



Doubravka

Doubravka.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kočka - kastrovaná( dle veterináře 3-4 dny po kastraci)

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 3-4 měsíce

Vlastnosti: Přátelská, mazlivá hravá a velmi zvídavá kočička. Zvyklá na jiné kočky. Mohla by být i v domácnosti se psem. Naučená na kočičí WC.

Tady

Tady.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kocour - kastrovaný

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 4 roky

Vlastnosti: Přátelský a hravý kocour. Vlivem staršího úrazu přišel o oko, ale v ničem ho to neomezuje. Nedoporučujeme ho do bytu, nemá 100 % čistotnost. Zvyklý na jiné kočky.

Datum odchytu: 30.10.2020

Nevil

Nevil.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kocour - kastrovaný

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 4 roky

Vlastnosti: Přátelský a velmi mazlivý kocour. Ostatní kočky moc nemusí. Nedoporučujeme do bytu, nemá 100 % čistotnost. Velkých psů se bojí.

Datum odchytu: 19.10.2020

Hydra

Hydra.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: kočka - kastrovaná

Plemeno: evropská

Stáří (v době odchytu): cca 1 rok

Vlastnosti: K lidem dost nedůvěřivá. Byla zřejmě zvyklá žít na ulici, a proto nemá k lidem vztah. Naučená na kočičí WC. Nevhodná ke psům, bojí se jich. Vhodná pouze do bytu.

Datum odchytu: 17.5.2020

PSI

Čak

Čak.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes

Plemeno: kříženec

Váha: 21,20 kg

Stáří (v době odchytu): cca 10 roků

Vlastnosti: Hodný, přátelský pes. Miluje lidskou společnost, jakmile ji nemá vynucuje si ji štěkáním. Nedoporučujeme ho k malým dětem. Není vhodný do bytu kvůli štěkání a čistotnosti!! Vhodný jako společník ke starším lidem. Chůzi na vodítku ovládá. Naučený na náhubek.

Datum odchytu: 20.3.2021

Elza

Elza.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: fena

Plemeno: kříženec

Váha: 4,50 kg

Stáří (v době odchytu): 3 měsíce

Datum odchytu: 19.2.2021

Ťapka

Ťapka.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: fena

Plemeno: kříženec jezevčíka

Váha: 12,10 Kg

Stáří (v době odchytu): 7 roků

Vlastnosti: Hodná přátelská a velmi mazlivá fenečka. Vhodná spíše jako společník ke starším lidem. Chůzi na vodítku ovládá, ale delšími procházkami ji moc radost neuděláte. Je to tak trochu lenoch :D. Mohla by být v bytě, ale spokojená bude i u domku se zahradou.

Datum odchytu: 5.3.2021

Scrapy Doo

Scrapy Doo.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes

Plemeno: kříženec pitbulteriéra

Váha: 28.1 kg

Stáří (v době odchytu): cca 2,5 roku

Vlastnosti: Scrapy je tvrdohlavý puberťák. Zkouší, co si může a nemůže dovolit, chce to pevnou ruku a jasná pravidla nebo si bude dělat, co chce. Proto je důležité, aby Scrapy měl svého pána, který ví, co dělá! Určitě není vhodný k dětem do 12 let. Co se týče jiných psů, je velmi žárlivý, s fenkami jsme neměli tu možnost ho vyzkoušet, ale myslíme si, že s pomalým seznamováním by i mohl mít nějakou parťačku na procházky. Vhodný do bytu, ale za předpokladu, že bude mít dostatek pohybu, ale potřebuje zaměstnat i hlavu, aby nezačal z nudy demolovat. Mohl by být i u domku se zahradou, přes zimu s přístupem dovnitř. Má rád jakékoliv hračky, nejraději se přetahuje, zatím jsme ve fázi, kdy moc nechápe slovo pusť, ale s trochou trpělivosti to půjde :D. Ze základních povelů ovládá sedni. Budoucí pěstoun musí počítat s více návštěvami. Nedoporučujeme ho k jiným domácím zvířatům.

Datum odchytu: 18.11.2020

Kesí

Kesí.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: fenka - kastrovaná

Plemeno: kříženec pitbulteriéra

Váha: 23,1 kg

Stáří (v době odchytu): cca 4 roky

Vlastnosti: Kesí je velmi hyperaktivní fenka, která je vhodná ke zkušenějšímu chovateli, který jí od začátku nastaví jasné mantinely. Je přátelská a mazlivá. Ráda se přetahuje a kuchá plyšáky. :D :D Základní povely ovládá. NENÍ VHODNÁ K DĚTEM do 15 let!!! NENÍ VHODNÁ K JINÉ FENĚ. Psy si vybírá, ale v domácnosti bude raději jedináček. Vhodná do bytu, pouze pokud tam nebude delší dobu sama, když se nudí má tendence devastovat. Vhodná k domku se zahradou, v zimě s přístupem dovnitř. Zájemce musí počítat s více návštěvami. Vhodnější k lidem s aktivním způsobem života.

Datum odchytu: 15.7.2020

Woody

Woody.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes - kastrovaný

Plemeno: kříženec

Váha: 11,2 kg

Vlastnosti: Z počátku k lidem velmi nedůvěřivý. Delší dobu mu trvá než se aklimatizuje v novém prostředí. Když si zvykne, je přátelský a pokud má náladu, je i velmi mazlivý. Zájemce musí počítat s více návštěvami. Pokud se mu něco nelíbí, nebo něco nechce dělat, dává to najevo strnulým postojem a vrčením (neměl by problém i kousnout). Není vhodný k dětem, ani k jiným zvířatům. Bude to skvělý společník ke starším lidem, ale kteří mu budou schopni nastavit jasná pravidla a nebudou ho rozmazlovat. Nejspokojenější bude u domku se zahradou. Pomalu si zvyká na chůzi na vodítku a nošení náhubku.

Datum odchytu: 5.1.2020

Mufasa

Mufasa.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes - kastrovaný

Plemeno: Německý ovčák

Váha: 49,5 kg

Stáří (v době odchytu): cca 6 roků

Vlastnosti: Hodný, přátelský a velmi mazlivý pes. Ze základní povelů ovládá pouze sedni. Miluje tenisáky a přetahování. Nevhodný k malým dětem a k jiným zvířatům. Spokojený bude u domku se zahradou. Umí chodit na vodítku. Zvyklý na náhubek. Začíná špatně slyšet.

Datum odchytu: 10.11.2019

Jack

Jack.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes - kastrovaný

Plemeno: kříženec

Váha: 18,9 kg

Stáří (v době odchytu): cca 1 rok

Vlastnosti: Z počátku je k cizím lidem nedůvěřivý, proto musí případný zájemce počítat s tím, že bude muset párkrát za Jackem přijít. Když se skamarádí, je hravý, mazlivý a velmi hyperaktivní pes. Miluje balónky a vlastně všechny hračky. Ze základních povelů ovládá sedni. Vhodný ke starším dětem. Nejspokojenější bude u lidí s aktivním způsoben života. Není vhodný do bytu, jelikož když se nudí, má potřebu všechno vytahovat a trhat. Umí chodit na vodítku. Naučený na náhubek.

Datum odchytu: 25.1.2019

Devil

Devil.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes - kastrovaný

Plemeno: kříženec

Váha: 40 kg

Stáří (v době odchytu): cca 3 roky

Vlastnosti: Je hodný a velmi kontaktní pes, ale až poté, co si získá důvěru, proto případný zájemce musí za Devilem párkrát dojít. Nejspokojenější bude u domu se zahradou, kde bude mít svůj kotec, kvůli krmení. Není vhodný k malým dětem. S ostatními psy se nesnese. Nevhodný k jiným zvířatům. Miluje vodu, tenisáky a vůbec jakékoliv hračky. Na vodítku chodí bez problémů, naučený na náhubek.

Datum odchytu: 30.11.2017

Dior

Dior.Zdroj: Se souhlasem Útulku PřerovPohlaví: pes - kastrovaný

Plemeno: Staford. teriér

Váha: 26,4 kg

Stáří (v době odchytu): cca 1 rok

Vlastnosti: Dior je pes, který si potřebuje získat důvěru a ta se u něj získává dost těžko, ALE JDE TO! I když je to běh na dlouhou trať. Je potřeba, aby budoucí pěstoun věděl, jak s takovým psem pracovat. Čím častější návštěvy budou, tím líp. Je potřeba, pokud je vás v domácnosti víc, aby docházeli postupně všichni. Určitě na začátku bude zkoušet, co si k vám může a nemůže dovolit, ostatně jako každý pes. Pokud si Diora získáte, získáte i super parťáka, který bude vděčný, přátelský, mazlivý a hodný. Má rád plyšáky a přetahování. Co se týče jiných psů, je žárlivý. Bohužel zatím jsme tu neměli takovou fenku, aby jsme to sním mohli vyzkoušet, ale myslíme si, že pokud se nato půjde pomalu, tak by si nějakou kámošku mohl najít. Určitě NENÍ vhodný k malým dětem, potřebuje, aby pozornost směřovala k němu, mohla by se u něho projevit žárlivost a to my nechceme, a to i co se týče jiným domácích mazlíčků. Vhodný do bytu, mohl by být i u domku se zahradou, ale jakmile nastane podzim – zima musí mít přístup do tepla nebo vám zmrzne :D. Základní povely sedni, lehni a dej pac ovládá suprově. Chůze na vodítku s náhubkem mu nedělá žádný problém.

Datum odchytu: 15.8.2017

UPOZORNĚNÍ

Od pondělí 12. dubna je útulek pro veřejnost opět otevřen pro výdej zvířat do pěstounské péče, ale pouze po předchozí telefonické dohodě (na čísle 602 541 060). Do areálu útulku je možné vstupovat v maximálním počtu tří osob a to vždy s ochranou obličeje respirátory třídy FFP2, nano rouškami s třídou účinnosti FFP2. V případě, že nebudou použity tyto ochranné pomůcky, nebude vstup do areálu umožněn.

KONTAKTY

Útulek pro zvířata se nachází v zahrádkářské kolonii mezi Předmostím a Dluhonicemi.

Tel.: +420 602 541 060

E-mail: utulek@tsmpr.cz

facebook.com/utulekprerov

Kolektiv pracovníků Útulku DR. Martinové Přerov