VIDEO: Česnekový festival v Buchlovicích lákal, výstava fuchsii láká i celé září

Slunce milující jižní Morava a malebný kraj pod Buchlovem budou naším dnešním cílem. Zavítáme společně, milí čtenáři, do malého městečka Buchlovice, a to v době, kdy se zde koná tradiční festival česneku. Letos na konci července to byl dokonce jubilejní 20. ročník Festivalu česneku na zámku, tak se totiž oficiálně celá akce jmenuje, a opět přilákal tisíce lidí.

Česnekový festival 2023 v Buchlovicích | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Probíhá především v ulicích Buchlovic a zámeckém parku, kam se i letos sjeli prodejci, a hlavně milovníci tohoto životabudiče z celé Moravy i nedalekého Slovenska. Slovenština tady zněla skutečně na každém rohu, vždyť státní hranice je za humny. Pěstitelé česneku nabízeli svoje výpěstky v možná několika desítkách stánků, kromě nich tady byli i výrobci keramiky, prodejci koření, lihovin, návštěvníky lákal stánek s valašskými frgály, se zmrzlinou, s dřevěnými výrobky. K tomu všemu dobré jídlo, pití, vše podbarveno tradiční cimbálovkou. Hodně lidí mířilo nejen za česnekem, ale také do parku, kde probíhala výstava fuchsií. Snad nikdy jsem ještě neviděl tolik druhů, tolik barev a tvarů květů těchto zajímavých rostlin. Prohlédnout si je mohou zájemci až do konce září, takže stále je ještě čas. Areál zámeckého parku a zahrady v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším památkám tohoto typu v Čechách a na Moravě. Jejich vzácnost spočívá zejména v dochování prvků italské barokní zahrady a ve velmi citlivém napojení přírodně krajinářského parku na pravidelnou část zahrady. Samotný zámek začal být budován již před rokem 1700 hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským. V rámci střední Evropy je tato stavba představitelkou nejčistší italské barokní vily. Od samého počátku byla se zámkem budována také nádherná barokní zahrada. Na významu zámek nabyl hlavně kolem roku 1900 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. Tento rakousko-uherský diplomat, dokonce rakouský ministr zahraničních věcí, vytvořil ze zámku skutečně reprezentativní sídlo, v němž se scházeli mimo jiných také významní politici té doby. Dnešní podobu zámku i zahrad vtiskl celému areálu právě zmiňovaný hrabě Berchtold. Dnes jsou Buchlovice státním zámkem. Mnoho návštěvníků míří ale nejen do zámku, láká je také skvělá cukrárna, kterou najdete v bývalé oranžerii a která nabízí pestrou paletu výrobků od zmrzlin, přes zákusky až po skvělé pralinky a samozřejmě vynikající kávu. Ale v Buchlovicích se stále něco děje. V parku často vystupují známé kapely, tradici mají Trhy v podhradí i Kosácké slavnosti. A pokud někdy do Buchlovic zavítáte, navštivte také hrad Buchlov. K němu se dá dojet pohodlně autem nebo i dojít po turistické cestě přímo z Buchlovic. Při naší návštěvě česnekového svátku jsme zavítali i tam. Ale o tom třeba zase někdy příště. Karel Machyl