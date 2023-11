Po návštěvě Rakouska zůstaneme tentokrát hezky doma a podíváme se takříkajíc za humna. Jen pár kilometrů severně od Hranic, hned při cestě na Potštát, začíná na Boňkově, spíše teda pod ním, naše dnešní putování. Snad dvakrát jsme již tuto cestu, milí čtenáři, společně absolvovali, ale jak už to tak bývá, pokaždé je možno spatřit něco nového.

Okolo Bradelného potoka | Video: Karel Machyl, se souhlasem

Spolu s Kessynkou necháme auto hned za mostem přes Veličku a kolem Bradelného potoka se vydáváme nahoru. Pár metrů ještě po červené turistické značce, ta ale odbočuje do prudkého kopce, doleva směrem k Radíkovu.

My kopírujeme tok potoka a po hrubé asfaltové cestě pod klenbou stromů pokračujeme dál. Brzy míjíme jednoduché, a přitom účinné protipovodňové opatření vybudované na Bradelném potoce jen před pár lety. Teď po deštích je hezky vidět, že svou funkci plní skvěle.

Hlubokým údolím, naprosto nikým nerušeni, pokračujeme zhruba tři kilometry až k bytelnému železobetonovému mostu, přes který nás cesta vede už nahoru směrem k Michalovu.

Pravda, stoupání je tady výživné a když vás trápí kašel, dá i těch pár desítek výškových metrů zabrat. Michalov, dříve německy Michelsbrunn, je malebná osada tvořená jen pár domy a patřící k Potštátu. Když se počasí vydaří, třeba jako v úterý odpoledne, je to tady jako v pohádce.

Ohrady u hájovny jsou zrovna prázdné, koně asi stahují se svými pány dřevo někde v lese, zato nás svým hlasitým štěkotem vítají obezřetní hafani střežící místní stavení.

Kolem osady se ale vlastně jen protáhneme, ani nejdeme k dřevěné zvoničce pod lípou, a napojíc se na červenou značku vracíme se po hřebeni krásným listopadovým lesem zpátky k Boňkovu. Není to nijak daleko, zhruba dva a půl kilometru po lesní cestě.

Pokud se člověk drží turistické trasy nemůže minout malou výklenkovou kapli a jen pár desítek metrů dál také hned vedle cesty stojící boží muka. Od nich se už cesta poměrně strmě svažuje k lukám nad Boňkovem.

Tady se zastavujeme u krásné, svou bělostí zářící kapličky Nejsvětější Trojice. Pár foteček psí parťačky musí být. To pózování jí jde stále líp a evidentně ji baví. Slunce zapadá za „radíkovský“ hřeben a poslední sluneční paprsky ještě krásně osvětlují zbytky listí zářící v korunách stromů a na keřích snad všemi barvami. Magická hodinka tentokrát zase ukazuje svá kouzla.

Od kapličky ke zvoničce na boňkovské návsi je to jen co by kamenem dohodil. Boňkov, dříve Punkendorf, je dnes místní částí Olšovce a v minulosti byl jižní výspou oblasti obývané především německy mluvícím obyvatelstvem.

Prudké klesání po asfaltu příjezdové cesty dá zabrat hlavně stehnům a v zimě je to při námraze někdy i adrenalin. Zvláště při jízdě autem.

Sotva mineme u cesty stojící studánku, jsme za pár minut u auta. V nohách přibližně sedm kilometrů, Kessynka samozřejmě výrazně víc, oba ale spokojeni a správně vyvětráni.

Cestou do Hranic ještě fotící zastávka za Olšovcem a za chvilku jsme doma. Příjemně strávené odpoledne.