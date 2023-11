VIDEO: Dolní Rakousko aneb Využití energie, sklepní uličky i těžba ametystu

První polovina listopadu byla stále ve znamení krásného počasí, také však spousty pracovních povinností. Jak už to tak ale bývá, i mezi nimi se najdou ty příjemnější, které člověku umožní dostat se do jiného prostředí a poznat nové lidi. Takovou akcí byla i nedávná pracovní cesta do Rakouska organizovaná MAS Hranicko a zaměřená na komunitní energetiku a využívání místních zdrojů surovin.

Dolní Rakousko | Video: Karel Machyl, se souhlasem

Pro většinu čtenářů by asi nebylo úplně záživné čtení popisující diskuse na seminářích a pracovních setkáních s představiteli dolnorakouských obcí a firem působících v této spolkové zemi. Součástí programu však byly i návštěvy inspirujících míst a také večer, vždy po ukončení oficiální části, byl prostor poznat okolí a místní zvyky. V tomto příspěvku se, milí čtenáři, pokusím, opět hlavně prostřednictvím fotografií, přiblížit několik zajímavostí z návštěvy u našich jižních sousedů. Komunitní energetika je u nás zatím v plenkách, a proto je dobré vidět a poznat na vlastní oči, jak mohou věci fungovat a získat tak inspiraci. Čtyřicet kousků a skoro 300 kilo! Sklizeň dýní v Hluzově opět nezklamala Ve využití sluneční a větrné energie jsou naši sousedé opravdu výrazně dále a také významnější využívání místních zdrojů, například dřevní hmoty, se u nás teprve rozvíjí. Mobilní kontejnery s fotovoltaickými panely v granitovém lomu v Maissau, výtopna živená dřevním odpadem z obecních lesů Hollabrunnu a zásobující teplem většinu domácností ve městě, zapojení energie z větrných parků apod., to všechno jsou věci, které se mohou realizovat i u nás, jen nám stále chybí ta potřebná legislativa. Ale, jak se říká, „kdo je připraven, není překvapen.“ Věřím, že se v dohledné době vyjasní a také tady se podaří alespoň část z těchto věcí zrealizovat. Ve Středolesí slavili Halloween i státní svátek. Vyřezali i mega dýni Dolní Rakousko je kraj vinic a ovocných sadů, krásných upravených vesnic a měst. Díky ubytování v Hollabrunnu a díky ochotě místních spolupracovníků jsme tak mohli navštívit třeba noční Sklepní uličky, kde se v minulosti zpracovávalo ve starobylých vinných sklípcích víno mnoha odrůd, seznámili jsme se s organizací prodeje zemědělských produktů přímo „ze dvora“ od sedláků, s fungováním regionálních center zajišťujícím mimo jiné i prodej ovoce a zeleniny od místních dodavatelů. Velmi zajímavou a inspirující byla návštěva velkého granitového lomu v Maissau, využívajícího přes týden elektrickou energii z panelů umístěných přímo ve vytěžených částech. O víkendu, kdy je zde provoz odstaven, pak tyto panely dodávají energii do domů a veřejných budov v obci. V Ekoškolce Milenov se stále něco děje. I na podzim mají plné ruce práce Poučná byla i návštěva větrných parků, často situovaných hned vedle malebných vinohradů a vinařství zaměřených na turisty a poskytujících často i možnosti ubytování přímo pod lopatkami obřích větrných turbín. Díky panu starostovi Maissau jsme mohli navštívit důl na těžbu ametystu a prohlédnout si Dům drahokamů, kde lze spatřit vzácné nerosty, doslova poklady ze všech koutů naší planety. Tři dny nabité programem od časného rána až do večera přinesly spoustu podnětů a inspirací. Přiložené fotografie však také možná některé z čitatelů vybídnou k návštěvě tohoto krásného kraje ležícího jen pár kilometrů od našich státních hranic. Je tady opravdu na co koukat.