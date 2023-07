Prázdniny, čas dovolených, odpočinku a poznávání je konečně tady. A tak se i my, milí čtenáři, vydáme společně poznat trochu vzdálenější místa. Ani ne po roce se vypravíme znovu na Slovensko, opět do Vysokých Tater. Za krásný příspěvek velice děkujeme Karlu Machylovi.

Přes Koprovské sedlo do Hlinské doliny. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Lenošení někde u moře má určitě něco do sebe, ale já potřebuji pohyb, každý den být někde jinde. Podobně jako vloni bylo naším útočištěm Štrbské pleso a apartmány Monte Mory nabízejí z pokoje i terasy restaurace nádherné výhledy nejen na majestátní štíty hor, ale i do údolí, do kraje pod Tatrami.

Mým parťákem bude pět dní Kája, nejmladší dcera, která je ochotna taťku ještě doprovázet. A je statečná. Přesto, že jsem měl připraveny i mírnější, tzv. ústupové varianty, nebyly vůbec potřeba a vše jsme zvládli. V dnešním příspěvku se vypravíme hlouběji do nitra hor.

První den po příjezdu jsme se samozřejmě prošli kolem Štrbského plesa, prozkoumali, co je kde nového a od „chatára“ získali cenné informace o naší plánované první výpravě do hor. Na jeho „totálny blud“, kterým reagoval na moji představu o pondělní plánované trase, určitě nezapomenu.

Říkal jsem si, co mi bude radit někdo, kdo vypadá, že zvládne maximálně obkroužit pleso. Nakonec jsem mu ale dal za pravdu. Na Popradské pleso nám vyjednal vývoz s technickou obsluhou tamního hotelu a ušetřil tak šest kilometrů po asfaltové cestě a hlavně čas.

Hotel při Popradskom plese je tak naším výchozím místem. Vyrážíme odtud směr Velké Hincovo pleso. Cesta závěrem Mengusovské doliny probíhá zcela v pohodě, brzy míjíme i odbočku na Rysy a čeká nás strmý skalní sráz. I ten ale překonáme úplně bez problémů a je před námi mírné táhlé stoupání Hincovou kotlinou.

Tady to miluji. Potok vytékající z Hincova plesa tu krmí vodou malá Hincova oka, všude to kvete a když máte slunce nad hlavou, můžete si dosyta vychutnat majestátnost tatranských štítů i uklidňující vodní plochu největšího z tatranských jezer Slovenska, Velkého Hincova plesa.

V nadmořské výšce 1946 metrů se jeho hladina rozprostírá na více než dvaceti hektarech. Ticho zde ruší maximálně šplouchání vody a vítr. Kája je zcela v pohodě, a tak se po krátkém odpočinku a doplnění energie vydáváme do Vyšného Koprovského sedla.

Převýšení něco přes 200 metrů trochu zabrat dá, ale chodník se v prudkém stoupání klikatí, a tak jsme za třičtvrtěhodinku nahoře. A být v sedle a nezdolat ještě Koprovský štít? To by byl hřích. Kája se sice úplně netváří, ale šlape statečně i přes rozsáhlá sněhová pole.

Sněhu je tady na začátku léta opravdu ještě dost a některým dělá problémy. My jsme ale šikovní, a tak brzy stojíme na nejvyšším bodě pondělního treku v nadmořské výšce 2367 metrů.

I tady dávám v duchu chatárovi zapravdu. Pohled do Temnosmrečianské doliny na obě tamní plesa je odtud opravdu nádherný. Fakt nekecal.

Na vrcholu je trochu živo, nejen Slováci a Češi, ale hlavně Poláci a Maďaři tady mají snad sraz. Pivo z naší Plzně jim evidentně chutná. Dvacet minut kochání, nezbytné doplnění tekutin a energie a hurá dolů, zpátky do sedla.

Ne ale zpět k Hincovu plesu, ale opačně do Hlinské doliny. A na možná pěti kilometrech úplně sami. Chodník je zde tak málo frekventovaný, že jej občas i hledáme. Místo je to ale opravdu krásné. Společnost nám dělají jen ptáci a také dva kamzíci, kteří se ale pohybují po sněhovém poli dost daleko od nás a zájem o bližší seznámení, zdá se, nemají.

Modrá turistická značka nás dovede až do ústí doliny, k malému přístřešku, který poskytne na chvíli stín. Odtud se dá odbočit na zelenou a později červenou značku nahoru do Temnosmrečianské doliny, jejíž dvě malebná plesa jsme obdivovali z vrcholu Koprovského štítu.

My ale pokračujeme dolů, teď už Koprovou dolinou, směrem na Tri Studničky. Cestou se zastavujeme ještě u Kmeťova vodopádu. Ten vytváří na dvou stupních Nefcerský potok vytékající z doliny Nefcerka. Vodopád je široký jen asi metr a půl, padá však z výšky 80 metrů.

Až do těchto míst se stále pohybujeme po typických tatranských chodnících, avšak zbytek cesty, asi 6 kilometrů na Tri Studničky, nás čeká nezáživný asfaltový úsek. Když jste ale ve správný čas na správném místě, je to radost.

Jen kousek pod vodopádem míjíme pracovníka TANAPu, který kontroluje stav turistických přístřešků, a tak slovo dá slovo a zbytek trasy až k horárni na Troch Studničkách se vezeme terénním autem. Tady nás má vyzvednout „náš chatár“, protože autobus zde zastavuje pouze o víkendech a na Štrbské pleso je to po silnici ještě devět kilometrů.

Aut mířících z parkoviště směrem na Štrbské je ale dost a mladý český pár nás ochotně bere do auta. Zjišťujeme, že bydlí jen kousek od nás v sousedním hotelu.

I přes několikeré ušetření nohou a času máme ale za sebou poctivých dvaadvacet kilometrů horským terénem a devět hodin chůze. A chatárovi dávám zapravdu. Opačným směrem, jak jsem původně plánoval, by to byl „totálny blud.“

V příštím příspěvku navštívíme jedno z ikonických míst Vysokých Tater, vydáme se společně Malou Studenou dolinou na Téryho chatu.

Karel Machyl

