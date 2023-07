Po týdnu zpátky do Tater. Tentokrát se, milí čtenáři, vypravíme z Tatranskej Polianky nahoru Velickou dolinou na známý Sliezsky dom a kolem Velického plesa se vystoupáme ještě dále do doliny Kvetnica. Za krásné fotky i povídání velmi děkujeme Karlu Machylovi.

Velickou dolinou do Kvetnice. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Čtvrtý den našeho pobytu v Tatrách si říkám, že dáme něco jednoduššího. Přece jen máme za ty předchozí dny už něco v nohách.

Přesun ze Štrbského plesa do Tatranskej Polianky zabere autem kolem půl hodiny, s parkováním není taky zásadní problém, a tak kolem deváté již vyrážíme po zelené značce a asfaltové cestě nahoru k horskému hotelu Sliezsky dom.

Sluníčko svítí, tedy v otevřených úsecích až moc, ale cesta ubíhá v pohodě. Občas nás míjí cyklisté, především ti elektrifikovaní, protože stoupání je to celkem výživné a hlavně dlouhé. Na Sliezsky dom se můžete dostat dokonce i autem, pokud máte povolení a jste tam třeba ubytovaní, ale my šlapeme pěkně po svých.

Jakmile se před námi vyloupne silueta hotelu, je to hned veselejší, a tak kolem půl dvanácté stojíme u Velického plesa. Čtyřhvězdičkový hotel leží na jeho břehu v nadmořské výšce 1670 metrů, přímo pod vrcholem nejvyšší hory Slovenska, Gerlachovským štítem.

Je nejvýše položeným hotelem s kompletní vybaveností na Slovensku a nabízí služby běžným turistům i té nejnáročnější klientele. My využíváme možnost občerstvit se a něco drobného pojíst.

Pohled do Tatranské kotliny i na majestátní okolní štíty je úchvatný. Vzpomínám si, když jsme s manželkou trávili před lety na tomto hotelu prodloužený víkend, což byl dárek od mých studentů – maturantů a také si vzpomínám, že jsme tři dny nemohli pro sněhovou kalamitu vůbec vystrčit nos ven. A to byl duben. Ale v bazénu a wellness se to snáší dobře.

Historie samotného hotelu sahá až do roku 1871, kdy v těchto místech stála první jakási útulna, tu ale smetla pár let nato sněhová lavina, a tak byla v roce 1895 postavena chata nová.

Po jejím rozšířením v letech 1907 a 1908 nabízela ubytování až 40 lidem. V provozu však byla jen sezónně, vždy od 15. června do 15. září.

Dnešní Sliezsky dom, tak jak jej známe z pohlednic, byl postaven v roce 1968 a v letech 2009 až 2011 prošel kompletní rekonstrukcí. Nabízí celoroční služby a ubytování ve 44 pokojích. V roce 1995 jej navštívil dokonce papež Jan Pavel II. a vysvětil tady dřevěný kříž dodnes se tyčící nad hotelem.

Máme čas, nic nás nežene, a tak kolem plesa vyrážíme dál, a hlavně výše do doliny Kvetnica. Ta je pojmenována podle množství rostlin a jejich květů, které tady vždy na konci jara a začátkem léta vykvétají v celých kobercích.

Překonáváme úsek zvaný Večný dážď, kde nás příjemně svlažuje voda tekoucí z převisů nad námi a živící Velický potok, který se dole vlévá do stejnojmenného plesa. Cesta to není nijak náročná ani dlouhá a opravdu stojí za to vystoupat ještě těch pár výškových metrů a obdivovat klid a kvetoucí nádheru údolí Kvetnica.

Pokračovat se dá stále po zelené značce dále, až na Polský hrebeň, my se však po nezbytném focení a půlhodince odpočinku vracíme zpět k Velickému plesu. Cestou zpět si nás ještě zvědavě prohlíží trojice kamzíků v klidu se pasoucích jen pár metrů od horského chodníku.

I dole u plesa kvete řada nádherných horských bylin, které lákají hmyz, ale i turisty a milovníky květeny k fotografování. Opravdu krásné místo a mohu jen doporučit. Cesta z Polianky není zase tak náročná a služby hotelu i nabídka okolní horské přírody vám námahu bohatě vynahradí.

Další krásný den v milovaných Tatrách je za námi a zase si odnášíme spoustu krásných zážitků, scenérií a pohledů, z nichž některé si můžete ve formě fotografií nebo krátkých videí prohlédnout v galerii. A pokud vás zaujmou, klidně vyrazte do těchto „malých velehor“ na podzim, to jsou podle mě nejkrásnější. Třeba se tam potkáme.

Karel Machyl