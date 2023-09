VIDEO: Krajina magických pohledů a scenérií aneb Za krásami Oderských vrchů

Po čase se znovu navracíme do míst mně tak blízkých, do kopců předhůří Jeseníků, do Oderských vrchů. Poměrně rozsáhlou oblast na sever od Hranic charakterizují táhlé travnaté kopce, jehličnaté a smíšené lesy, pole osetá obilím i voňavé louky s pasoucími se stády dobytka.

V Oderských vrších. | Video: Karel Machyl, se souhlasem

Kraj s množstvím přírodních zajímavostí vybízí po celý rok k vycházkám, koncem léta a na podzim se stává přímo houbařským rájem. Láká k procházkám a výletům na pár hodin, ale i pobytům na delší čas. Oderské vrchy tvoří jihovýchodní část Nízkého Jeseníku. Pro své půvaby byly dokonce v roce 1994 vyhlášeny přírodním parkem. Tvoří pás rozkládající se mezi Nízkým Jeseníkem a Moravskou bránou, dosahují průměrné nadmořské výšky 650 metrů. K nejvyšším vrcholům patří Fidlův kopec (680 m), Strážisko (675 m), Radeška (671 m) a Strážná (641 m). Svahy Oderských vrchů pokrývaly donedávna rozsáhlé, hlavně jehličnaté lesy, které však svůj boj se suchem a kůrovcem prohrály. Dnes už se les přirozeně obnovuje a také lesní hospodaření více dbá na druhovou rozmanitost. Nedaleko obce Kozlov, na svazích Fidlova kopce, pramení významná evropská řeka Odra, kolem jejíhož neregulovaného toku se rozkládají zase tajemné lužní lesy s nivami. Hlavní hřeben Oderských vrchů včetně nejvyšších vrcholů se nachází ve Vojenském prostoru Libavá. Ten zde byl zbudován po druhé světové válce, po odsunu původních německých obyvatel a až na výjimky byly všechny obce zahrnuté do VVP Libavá postupně zlikvidovány. Přítomnost armády znamenala omezení činnosti člověka, a tak zde příroda zůstala nepoznamenána lidskou činností a mnohé z lokalit jsou dnes předmětem vědeckého zkoumání. Do velké části Oderských vrchů je přístup lidí omezen stále, i zbylá část však nabízí mnoho zajímavostí, krásných pohledů a scenérií, o které se s vámi, milí čtenáři, pokusím podělit prostřednictvím fotografií. Většina z nich byla pořízena kousek od Oder, mezi Jindřichovem a Dobešovem, část z nich na Potštátsku a v okolí Středolesí. Krajina je to krásná, z pohledu fotografa také velmi fotogenická. Aktuální fotografie ukazují jen malou část těchto krás, proto se do tohoto kraje budeme ještě určitě vracet. Karel Machyl