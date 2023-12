VIDEO: Tip na výlet aneb Kolem rybníků na Hraběnčinu vyhlídku

Příliš často do dnes popisovaných končin sice nemíříme, neznamená to však, že tu není co obdivovat. Tentokrát, milí čtenáři, zavítáme do Nejdku, místní části obce Bělotín. Samotný Nejdek se nachází zhruba tři kilometry severozápadně od mateřské obce, přitisknutý k prvním kopcům Oderských vrchů.

Kolem rybníků na Hraběnčinu vyhlídku | Video: Karel Machyl, se souhlasem

Možná před rokem jsme si společně prošli cestu vedoucí odtud nahoru až k Dobešovu, proti proudu Hradečného potoka až pod nebesa klenoucí se nad krásnými travnatými pláněmi vzpomínaných kopců. Tehdy, hezky vedeni žlutou turistickou značkou, postupovali jsme malebným údolím, stále do kopce, míjejíc skromné turistické přístřešky, studánky i rekreační chaty osady Radičko. Právě tehdy, snad při první návštěvě těchto míst, objevili jsme krásné klidné místo. Hraběnčina vyhlídka je jen kousek od samotného Nejdku a pokud vystoupáte těch pár desítek výškových metrů, nabídne vám nádherný pohled do kraje. Pravda, tehdy toho pro mlhu moc vidět nebylo, tentokrát je však počasí posledního listopadového víkendu přívětivější. Křupavý sníh pod nohami, sluníčko na obloze a teplota lehce pod nulou, to by byla škoda sedět doma na zadku. Kessynka je na výlet připravena v blesku. Řetízkový obojek s kontakty, pro jistotu ještě ten látkový svítící, vodítko do batohu a můžeme vyrazit. V Nejdku jsme z Hranic za chvilku, "Stříbrného sršně" necháváme až za obcí v zatáčce hned vedle žluté značky a jdeme na to. Ale ne jako minule, tentokrát vyrážíme opačným směrem, nejprve polní cestou, pak i po poli a po loukách míříme na sever směrem k Emauzům. K těm ale nedojdeme, hlavním cílem jsou malé rybníčky, ani ne kilometr vzdálené od posledního bělotínského stavení. Odpolední sluníčko už je celkem nízko, tak by se mohly podařit i zajímavé fotky. A opravdu, nádherný kout. Pod správou bělotínských rybářů slouží především ke sportovnímu rybaření, zázemí ale napovídá, že se tady konají jistě zajímavé akce. Fotky oblak a korun stromů zrcadlících se na vodní hladině jsou hezkou odměnou. Stébla rákosu a vlhkomilných trav nebo rozpadající se „doutníky" orobinců se ve žlutooranžové záři slunečního kotouče, na popředí blankytně modré oblohy krásně vyjímají. Paprsky slunce sytí už tak kouzelné barvy podzimní přírody. Zpátky se jen nerad vracím stejnou cestou. Tady se naštěstí nabízí i jiná trasa. Od rybníčků k lesu je to trochu do kopce, ale je to kousek. Travnatou mez oddělující polní cestu od pole zdobí nová výsadba ovocných stromků, Jaderničku jsem tu nenašel, ale snad se i Kanadským renetám bude na Moravě dařit. Pod lesem, hned vedle turistické odpočívky, stojí dřevěná myslivecká kaplička. I odtud je pěkný výhled. Lesní cesta vinoucí se krajem lesa nás s Kessynkou pohodlně vede směrem k Nejdku. Než ale dojdeme k autu, odbočíme ještě doprava a trochu klopýtaje lesem jsme za chvíli na Hraběnčině vyhlídce. Na vrcholu kopce je tu z kamene a ze dřeva zbudován zajímavý a pohodlný altán. Není divu, že si toto místo oblíbila už před více než sto lety paní hraběnka Althanová, tehdejší majitelka lipenského statku a také rozsáhlých lesů kolem Hranic a Lipníka nad Bečvou. Díky Lesům České republiky, jejichž pracovníci vyhlídku obnovili, mohou i současní milovníci přírody a turistiky na tomto místě v klidu odpočinout a třeba se svačinou v ruce se kochat výhledy do kraje. K autu je to pár set metrů a do pravého boku se nám vší svojí silou opírají poslední paprsky zapadajícího sluníčka. Krásně barví podzimní listí dubů, topolů a javorů, pohádkově rozsvěcuje zbytky jehličí na větvích v korunách modřínů. Příjemně prožité odpoledne.