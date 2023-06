Ponořte se do krás české přírodní scenérie, projděte se historickými uličkami a odkryjte kouzlo, které naše země ukrývá. Kniha Čarovné Česko vás provede unikátními zážitky a příběhy, jenž jedinečné fotografie nabízí.

Snímek z knihy Čarovné Česko od CBS Nakladatelství | Foto: se svolením CBS Nakladatelství

„Nejkrásnější fotografie každého regionu vyhotoví vždy jen lokální fotografové. Oni vědí, kdy které místo vypadá nejlépe, kdy se tam vyplatí jít v zimě a kdy na jaře, zda je hezčí ráno nebo ve večerní zlatou hodinku. Tito místní umělci jsou však často neznámí a nemají mnoho možností svoje fotografie vydávat knižně. A právě pro ně jsme vytvořili edici Čarovné Česko a v ní mohou prezentovat svá díla a zároveň ukázat, jak čarovný může být jejich vlastní region,“ říká známý fotograf Milan Paprčka.

Česko je zemí krásnou a rozmanitou. Můžete zde objevovat nové horizonty, probouzet svou fantazii a ponořit se do neuvěřitelného propojení historie a lidské šikovnosti. Vdechnout čerstvý vzduch naší přírody a ocitnout se v objetí jejího klidu a síly.

TIP NA VÝLET: Toulky Beskydami aneb Po modré ke skalám v Dolní Lomné

Zelené kopce, rozlehlá pole, průzračná jezera a lesy, které se zdají být nekonečné, Vám připomenou, jak nepopsatelně krásná a bohatá naše země je. ,,Česká republika má spoustu výjimečných lokalit a nádherných míst a někdy si ani neuvědomujeme, že máme to štěstí v nich trávit svůj život. A touto edicí se my i naši partneři snažíme říct: „Koukni se kolem sebe, není to nádhera?,“ popisuje edici Čarovné Česko Jiří Dvořák z CBS Nakladatelství, který je spoluautorem těchto knih.

Zdroj: Youtube

Každé roční období změní naši zemi zcela k nepoznání a vytvoří podklad pro překrásné fotografie do této knihy, na kterých pracují ti nejlepší místní fotografové z Čech, Slezska i Moravy.

„Čarovná kniha je zajímavá tím, že fotografie, které v ní objevíte, fotí místní fotografové. Jsou to nadšenci, kteří hodiny a hodiny čekají na svůj vysněný krásný barevný záběr, který nám ukazuje regionální místa z pohledů, které bychom my sami nikdy neviděli,“ doplňuje Jana Bartáková, která se na tvorbě knih také podílí.

Tip na rodinný výlet: Největší výstava národních pohádkových postav a strašidel

Objevte krásu zámku v Jindřichově Hradci, jenž potok za soumraku zrcadlí, načerpejte energii a užijte si zvuků přírody v Božicích u Znojma.

Obdivujte překrásné momenty, které nabízí Lysá hora, projděte se uličkou, jež obklopují vinice Pálavy anebo poznejte nejkrásnější místa města jihozápadní Moravy – Telče.

Kniha Čarovné Česko Vám nabídne pohledy na místa celé České republiky tak, jak je ještě neznáte. Záleží jen na Vás, které z nich Vás upoutá, nebo si rovnou získá Vaše srdce.

Toulky za hranicemi: Monumentální a fascinující hrad Strečno se tyčí na skále

Česká republika je klenotem, který musíte sami prozkoumat, abyste pochopili jeho skutečnou krásu. Být zde znamená ocitnout se před otevřenými dveřmi do světa, který Vás ohromí svou jedinečností a nenechá vás odejít bez vzpomínek, které Vám vydrží po celý život.

O CBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství je vydavatelem edice knih leteckých fotografií Česko z nebe, edice Čarovné Česko, ručně malovaných map nebo 360° leteckých videomap s téměř 20 lety zkušeností. Vytváří originální produkty, které spojuje jediné poslání – přinášet lidem jedinečný pohled na krajinu.