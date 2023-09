Areál Na Výletišti nebo Pod lucernou v Horních Těšicích je znám v okolí už snad 50 let. To bývaly tady přes léto zábavy pod širým nebem. Často nebylo ani kde sednout, kolik tu bylo tancechtivých lidí. Mladí, sotva vyšli ze základky, starší, ale i letití si přišli zatancovat, zazpívat nebo jen tak posedět při dechovce, která zahrála i modernu té doby.

Úklid výletiště nebo Pod lucernou v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová, se souhlasem

To vzpomínají dnešní šedesátníci i sedmdesátníci z okolních vesnic, že vyslali aspoň dva kamarády autobusem v 19 hodin a ti museli udržet místa pro ostatní z party, kteří přišli až na začátek zábavy, jinak neměli šanci, si kde sednout a to zábava začínala v 8 večer!! Ale to jsem jen tak zavzpomínala.

Areál byl celkem udržovaný, ale letos, během 2 měsíců nastaly nemalé změny. Všechny náletové dřeviny, větve, které zasahovaly do prostranství, byly přerostlé, nebo jinak překážely, byly odstraněny. Skalka, která už skalkou nebyla, spíše to byla buš, tak byla vykopána a osazena původními kameny a v blízké době bude odborně osázena.

Za udírnou se léta shromažďovalo veškeré dřevo a větve z areálu, že se použijí na topení buď v udírně nebo při táboráku. Ale když se dřevo potřebovalo, tak na hromadě bylo mokré, hromada rostla a rostla a dřevo trouchnivělo.

Ale mělo to velké plus - byly to ideální podmínky pro život různých broučků, kteří mají rádi vlhké prostředí a hlavně pro život a rozmnožování slimáků.

Rozhodlo se, že hromada zmizne, že je nevzhledná a narušuje celkový pohled. Tak se opatrně rozebírala, vlastně se rozpadala a pan Vašek s manželkou všechny slimáky opatrně posbírali - bylo jich ke stovce kusů a pak je dali na původní, ale upravené místo. Na druhý den už tam nebyl ani jeden, zřejmě už si našli místo v novém bydlení.

S vedením obce bylo domluveno, že se udělá blízko té skládky Hmyzí hotel, kde je to u plotu, v klidném prostředí, kde nebudou i broučci rušeni a nebudou ohroženi ani návštěvníci areálu.

A od nápadu pan Vašek neměl daleko k realizaci a za dva dny Hotel stál a bylo domluveno, že ho vyplní naše děti. Tak se také stalo na akci Ukončení prázdnin.

Děti sbíraly v areálu šišky, kůru, dřevo ze zmiňované skládky, členky Červeného kříže donesly trámky a v nich navrtané dírky, děrované cihly, použilo se i seno, ale pořád materiálu chybělo.

Pak se udělala další brigáda, kde se opět donesly trámky i děrované cihly a zase nestačilo, ale do třetice se hotel zaplnil a doufáme, že brzy ožije faunou.

Na brigády chodí i děti a ty si pak vyrábějí z papíru berušky, sovičky nebo myslivce s vousama, některé si kreslí, nabídnou si nějakou tu mlsku nebo upečený řez a žízeň zaženou nealkem.

Jsme rádi, že na každou akci, kterou pořádá červený kříž, přijde nejstarší členka a zároveň nejstarší občanka naší vesnice a říká, že je ráda, že za námi ještě může chodit, že jí to zdravotní stav dovolí.

Také se dělaly velké úpravy v kiosku. Kromě zednických prací a vymalování, se doplnilo kuchyňské nádobí, příbory a vše, co je třeba pro provoz kuchyně, zabudovaly se nové skříně a skříňky.

Všichni, kdož se zúčastnili nějaké akce Na Výletišti byli mile překvapeni. Velkou zásluhu na tomto mají výše jmenovaní a patří jim velký dík.

Milena Rušarová,

Horní Těšice