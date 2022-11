Putování za historií nás následně dovedlo na území Polska, kde jsme si doslova a do písmene na vlastní kůži prožili okamžiky spojené s holocaustem.

Dějepisná exkurze do areálu koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau nás vrátila v čase do komplexu největšího nacistického vyhlazovacího tábora druhé světové války. Jak návštěvu tohoto místa vnímali žáci?

Zde jsou pocity několika z nich. Neupravené, autentické. … opravdu depresivní místo, když tam stojíte osobně, máte takový divný pocit, kolem vás vysoké oplocení s ostny … doufám, že se ty hrozné věci už nikdy nebudou opakovat … nemůžu pochopit, jak tohle můžou udělat lidé lidem

… úplně nejhorší byly vystavené vlasy, boty, které po nich zbyly, a fotografie na zdech těch lidí, kteří to zažili a nepřežili … když si vzpomenu co se tam dělo, mám z toho husí kůži … když jsme vešli, nebylo to tak hrozné, ale pak jsem uviděl ty fotky lidí a přeběhl mi mráz po zádech, když jsme stáli u vitríny s vlasy, nelíbilo se mi to, udělalo se mi nevolno, už tam nikdy nechci, přesto jsem rád, že jsem to viděl

… je to strašně divné, když se pohybujete v místech, kde umírali lidé, je to síla … ty domy s názvy „blok 15“, ty cihly, jako by se na mě dívaly, ty oči lidí, co nepřežili … ten pocit být na místě, kde se ty hrůzy odehrávaly, že jste nic neudělali, jen jste se narodili do rasy někým určené k vyhlazení

… opravdu to bylo náročné, respekt všem kdo to přežili, i těm, co šli z rampy rovnou do plynu

… ty malé botičky, které zůstaly po dětech, vlasy po ženách a dívkách, dělalo se mi z toho mdlo, když jsme vešli do plynové místnosti, projela mnou zima, spalovna byla děsivé místo, představila jsem si, jak tam spalují někoho z mých blízkých, měla jsem slzy na krajíčku, když jsem odtamtud vyšla, byla jsem ráda, že se mohu nadechnout, vidět Osvětim na vlastní oči, pochopit to téma

… nejhorší byly fotografie, na výrazech bylo vidět, jak jsou prázdné, bez života, lidé tam umírali beze jména, jen jako očíslovaný kus, představa, že jsme se procházeli po dochované původní podlaze, kde zemřely statisíce lidí byla děsivá.

Oholené hlavy a mrtvé výrazy. Nejhorší byly fotografie dětí, dvojčat, které si „doktor“ vybral na pokusy.

Baráky v Březince byly zatuchlé a i když to zní nereálně, ze stěn šlo cítit utrpení a smrt. Bylo to neskutečné stát v baráku, kde několik let zpátky bojovali lidé o holý život a teď je to místo, kam se sjíždí turisté z celého světa.

Trochu mě mrzelo, že hned naproti Osvětimi byl fastfood a kolem to vypadalo, jako v každém jiném městě a někteří už to berou pouze jako turistickou atrakci…

Zbývá mi jen dodat, že smekám před našimi žáky letošního 9. ročníku, jak tuto obtížnou exkurzi zvládli a v debatách ve škole dokázali shrnout a vyjádřit své pocity. Současně děkujeme Radě a zastupitelstvu města Hranice za poskytnutí grantu.

Milena Valentová

