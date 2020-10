Protože řeka, to nejsou jen ryby…

Průzkum se měl uskutečnit již před 14 dny, ale díky vydatným dešťům, které přišly ve dvou vlnách (na Bečvě byl I. povodňový stupeň a zcela zakalená voda) mělo smysl bádání uskutečnit až po opadnutí velké vody.

I tak byl ještě v době pátečního průzkumu stav vody nad normálem, ale Bečva již zkalená nebyla. Během průzkumu jsme odebírali vzorky zoobentosu (drobní vodní živočichové dna řeky) na 3 místech - pod obcí Choryně u ústí Mřenky na rozhraní okresů Vsetín a Přerov, nad lávkou ve Lhotce nad Bečvou a pod mostem na Juřince.

Na všech třech místech odběru byli zjištěni drobní bezobratlí živočichové včetně rybího potěru. Výskyt těchto živočichů však rozhodně masový nebyl, ale to ani nad místem havárie.

Nutno ovšem dodat, že nemáme srovnání s výsledky hydrobiologických průzkumů z minulých let, tedy před havárií. Na lokalitě pod Choryní odebírali studenti z Baťovy univerzity ze Zlína také vzorky sedimentů, aby zjistili, zda jsou ještě jedem kontaminovány. Pozoruhodné ovšem je, že i když místem, kudy se jed do řeky dostal, bylo oficiálně označeno (viz i reportáž České televize) ústí kanálu na pravém břehu Bečvy pod Juřinkou, otrava ryb byla zjištěna až mezi lávkou ve Lhotce nad Bečvou a mostem v Choryni.

Že by se tak prudký jed, jako je kyanid, projevil na úhynu ryb až po třech kilometrech níže po toku, když navíc jsou pod Juřinkou dva jezy, kde se voda promísí?

Z lávky ve Lhotce nad Bečvou jsme i v pátek pozorovali hejno drobných ryb, což nám potvrdil i zkušený místní rybář Vladimír Foltýn, který má ve Lhotce přímo u lávky malou chatku. Dle jeho sdělení zde v osudnou neděli, kdy k havárii došlo, žádné mrtvé ryby nepozoroval, o otravě se dověděl až od rybářů, kteří lovili mrtvé ryby nad Choryní. Je to tedy celé podivné a na zprávu, kdo havárii skutečně zavinil si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme, pokud se viníka vůbec podaří najít.

Mirek Dvorský