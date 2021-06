„Naše škola ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy připravila na měsíc duben zajímavou soutěž pro naše nejmenší děti. Žáci prvního stupně dostali za úkol na předem určené turistické trase najít co nejvíce barevných pomalovaných kamínků,“ vysvětluje Petr Zbořil, ředitel školy.

Trasy pro hledání pokladu byly postupně stanoveny tři a všechny se nacházely v blízkém okolí města Přerova.

Se skvělým nápadem přišla paní učitelka Hana Grulichová: „Inspirovaly mě děti, které mi nadšeně vyprávěly o populárním hledání malovaných kamínků. Říkala jsem si, proč takové nadšení nevyužít a neuspořádat soutěž, která by děti zvedla od počítačů a nalákala je i jejich rodiče do přírody.“

V přípravné fázi bylo potřeba samozřejmě zajistit vhodné kameny. „Několikrát jsme se vypravily sbírat oblázky k řece Bečvě. Povedlo se nám nashromáždit 270 kamínků a sehnat potřebný materiál k jejich zdobení a malování,“ říká paní učitelka Kateřina Pekařová.

Žáci ze ZŠ Za mlýnem v Přerově hledali kamínky.Zdroj: Se souhlasem ZŠ Za mlýnem, PřerovPaní učitelky připravily i pravidla soutěže: „Pracovaly jsme na kamínkách a lámaly si hlavu, jak celou soutěž úspěšně zrealizovat. Vymyslely jsme pravidla a oslovily pana ředitele. Tomu se nápad líbil a sám se k celé akci aktivně připojil,“ popisuje Grulichová a Pekařová dodává: „Rozdělili jsme si kamínky a vybrali každý svou trasu, po které jsme po dobu dvou týdnů kamínky rozmisťovali.“

Netrvalo dlouho a začaly přicházet pozitivní ohlasy od dětí i jejich rodičů – strhla se sběratelská mánie.

„Hlavně mě bavilo chodit v přírodě. Zapojila se celá rodina a každý den jsme ušli víc jak deset kilometrů. Jeden den jsme chodili i v dešti, jiný den zas přišlo sněžení. Hezkým zážitkem pro mě bylo potkat srnky – ty nám přeskákaly přes cestu na trase Zamazalka,“ říká Tobias Kučík ze 3. B, který společně s Laurou Kučíkovou z 1. B, obsadil 4. místo v soutěži.

Žáci ze ZŠ Za mlýnem v Přerově hledali kamínky.Zdroj: Se souhlasem ZŠ Za mlýnem, PřerovBronzovou medaili v hledání pokladu získala Nela Jurečková, žákyně 3. A: „Soutěž se mi moc líbila! Trasa, kterou jsem měla nejblíž, byla hodně hezká. Vedla kolem nové přehrady, kde jsem také našla svůj první kamínek. Je to krásné místo. Další kamínky jsem objevila u stromu, na stromě, za pařezem, některé byly v trávě. Měla jsem vždycky radost, když jsem nějaký našla. Občas se stalo, že jsem se vrátila domů bez kamínku, ale to mi nevadilo, venku to bylo i tak fajn.“

Žáci ze ZŠ Za mlýnem v Přerově hledali kamínky.Zdroj: Se souhlasem ZŠ Za mlýnem, PřerovStříbro v soutěži patří Anetě Uchytilové ze 3. B, ani tu nezastavilo špatné počasí: „Největší zážitek byl asi ten, kdy mě při sbírání kamínků zastihlo veliké sněžení. Jelikož v době vyhlášení soutěže vládla stále ještě zima, často jsem promrzla na dlouhých túrách. Ale náramně jsem si to užila a každý nalezený kamínek mě moc potěšil.“

Kamínky se různily ve své hodnotě. Za každý kamínek dítě získalo určitý počet bodů. Nejvíce bodů v soutěží získala Klára Pohnánová ze 3. A. Podařilo se jí najít kamínky v hodnotě 80 bodů a stala se tak vítězkyní soutěže.

Klára soutěž nejen vyhrála, ale hlavně si ji opravdu užila: „Asi nejvíc se mi líbilo chodit s rodinou po lese. Hledání kamínků byla bezva zábava. Vždycky jsem byla zvědavá a dopředu se těšila, jaký kamínek objevím, jaký na něm bude obrázek. Ze všech kamínků, co mám doma, se mi nejvíc líbí ten černý se stříbrnou vážkou. Ten si nechám na památku.“

Na dotaz, co zamýšlí udělat s ostatními pomalovanými oblázky, Klárka odpověděla s úsměvem: „Ostatní roznesu v areálu ZOO Lešná – ať udělají radost i dalším lidem.“

Lenka Neterdová