My, dospěláci, si dáme svoji kávičku a k tomu nějakou tu sladkost, co některá členka donese. A dnes měl premiéru nový kávovar na kapsle a každá si mohla vybrat z několika druhů kávy od pressa, latté, macchiato a jiné.

Děti mají možnost limonády nebo čaje a neodmítnou nějakou tu dobrotu a tentokrát to byl kynutý koláč s trnkou, hruškou nebo špendlíkem.

Všem moc chutnal, byl výborný a děkujeme předsedkyni za něj. Pro děti má Liduška vždycky připravený program - ona tím prostě žije!!!

Minule si vyráběly levandulový olej a repelent proti komárům, mouchám i proti molům. Ještě si pak vyrobily paličku z levandule, aby provoněla šatní skříň nebo voněla ve vázičce.

Zabývaly se enkaustikou - je to technika malby voskem s pomocí speciální žehličky. Mařenku, Janičku, Emičku a Toníka to velmi zaujalo a udělali si několik záložek do knih a také si odnesly domů zajímavé obrázky.

Přátelské odpoledne v klubovně uteklo velice rychle a všem se líbilo. Takže za měsíc opět na shledanou.

Milena Rušarová,

Horní Těšice

