Dva víkendy bojovaly Daria a Sára, členky Agility Hranice, o možnost kvalifikovat se na letošní mistrovství světa juniorů v agility, které se bude konat během července v Belgii. A jak to nakonec dopadlo?

Hranická závodnice Sára Bartoňková vyrazí na MS v agility | Foto: Deník/VLP Externista

První kvalifikační závody se konaly koncem března v kryté hale v Čerčanech. Daria Indrová se svou fenkou border kólií Bellou doběhla úspěšně dva běhy. Jednou obsadila sedmé místo a podruhé patnácté místo (z celkem dvaceti týmů).

Sára Bartoňková se účastnila hned se dvěma psi. Se svou fenkou křížence Lucinkou doběhla všech šest běhů víkendu. Čtyři z nich byly čistým během bez trestných bodů. Jednou z toho bylo i krásné třetí místo z celkem 27 týmů. Druhým pejskem, se kterým se Sára pokoušela kvalifikovat, byl kříženec Arty. Na parkurech finské rozhodčí společně doběhli čtyři běhy víkendu, z toho dvakrát čistě bez trestných bodů a obsadili tak dvakrát skvělé třetí místo.

Druhé kvalifikační závody se konaly v polovině dubna v Praze, kde se běhalo na písku. Tento víkend startovala již jen Sára Bartoňková s Lucinkou a Artym. Lucinka předváděla po celý víkend krásné vyrovnané výkony a doběhla všechny čtyři běhy. Nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo. Arty doběhl úspěšně dva běhy závodního víkendu z toho jeden čistě bez trestných bodů.

Po sečtení všech bodů a zhodnocení výsledků organizátory můžeme hrdě oznámit, že letošního šampionátu v Belgii se bude účastnit i náš nadějný tým Sára Bartoňková a Arty. Gratulujeme ke krásným výkonům, budeme držet palce a fandit, aby se jim dařilo, co nejlíp to půjde. Děkujeme rodičům, bez jejichž podpory by nemohla děvčata na tyto závody vyrazit.

Autor

Agility Hranice