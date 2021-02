Stačí nám k tomu květináč, já raději používám krabici od mléka, kterou naplním dobrou zeminou se substrátem.

Doma se vždy najde cibule, která nám začíná vyrůstat. Zasadím a mírně zalévám, aby zemina byla vlhká.

Velice se mi osvědčila i kadeřavá petržel, která dobře roste. Dobře se hodí i zasít pažitku, která také dobře roste.

Do měsíce mám zeleninu pro svoji potřebu, kterou používám do polévek i na brambory. Přitom to nic nestojí a v zimě je pro mne malou zábavou.

Pokud zasvitne slunce i když je mráz, dávám zeleninu na sluníčko na okno z venku. Jednak rostlinky dostávají barvu a volně je otužuji.

Jan Teimer, Brodek u Přerova