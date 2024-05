Klub přátel Tanečního oboru se připojuje k tiché vzpomínce na skvělého člověka a velkého tanečníka, pana Vlastimila Harapese.

Vlastimil Harapes vždy rád zavítal do Hranic na Moravě | Foto: Deník/VLP Externista

Měli jsme tu krásnou možnost se s tímto významným umělcem opakovaně potkávat. Pravidelně jezdil za námi do Hranic na Mezinárodní den tance a setkávali jsme se i při jiných příležitostech. Naše shledání byla vždy milá, plná lidské vlídnosti a blízkosti. Přes to, co vše ve svém profesním životě dokázal, zůstával skromným, příjemným společníkem, který se bez hvězdných manýrů ochotně fotil s žáky Tanečního oboru Základní umělecké školy Hranice, užíval si čas v jejich přítomnosti a vždy se k nám do Hranic těšil na svou oblíbenou svíčkovou.

Děkujeme za čas, který jsme společně strávili.

Klub přátel Tanečního oboru, z.s.