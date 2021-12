Cvičení začalo v roce 2017, kdy ženy jezdily do Skaličky jedním autem. Ale pak už žen přibývalo, tak se domluvily, že by nebylo na škodu, že by se cvičením mohly začít přímo v Těšicích.

Příští rok na jaře už se začaly scházet v našem kulturním domě s lektorkou Ivanou. Když bylo solidně, tak cvičily i na tady na Parketě.

Zpočátku chodilo tak 5 až 7 žen, převážně důchodového věku. Ale příznivé účinky pravidelného cvičení si ženy pochvalovaly a zájem se zvyšoval.

Dnes protahuje svoje tělo 15 i 17 žen všech věkových skupin a chodí i školačky. Jezdí tady i zájemkyně z nedaleké Kelče spolu s Ivou. Někdy se stane, že se cvičí jak na sále, tak i na pódiu, protože na cvičení je potřeba větší prostor.

Iva dbá na to, aby se při cvičení správně dýchalo a jednotlivé cviky jsou provedeny co nejlépe, jinak by to nemělo ten požadovaný efekt.

Každá hodina je jiná a Iva je vždy na ni dobře připravená. Uprostřed sálu mají zapálenou svíčku a kolem pokaždé jinou výzdobu a tichá hudba jim navozuje tu správnou atmosféru klidu a soustředění se na své tělo.

Hudba je různá - meditační, pomalá i rychlejší, podle toho, zda cvičí prvky břišních tanců, protahovací cviky, provádí i reflaxní masáže ale i kondiční cvičení.

Cvičení probíhá od 18 do 19 hodin a celá hodina je plně využita, bez prostojů nebo mluvením, prostě se cvičí poctivě celou hodinu. A v 19 hodin, kdy zvoní klekánice na místní kapli, tak všechny se zklidní, uvolní se a relaxují celé 3 minuty po dobu zvonění. Pak uklidí, prohodí pár slov, sbalí karimatky a rozcházejí se do svých domovů.

Je třeba pochválit všechny ženy, které chodí protáhnout své tělo a hlavně poděkovat Ivě, která vede tyto hodiny a to zcela zdarma.

Milena Rušarová,

Horní Těšice

