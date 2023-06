Dvě oddělení Pěveckého sboru Cantabile se zúčastnila 50. ročníku mezinárodní soutěže Svátky písní Olomouc. Soutěž probíhala od 31. května do 4. června a soutěžilo se celkově ve 13 kategoriích.

Pěvecký sbor Cantabile ZUŠ Hranice dovezl zlato. | Foto: Se souhlasem Jany Kadlecové

Dětský pěvecký sbor Cantabile ZUŠ Hranice pod vedením paní učitelky Michaely Adameové, za klavírního doprovodu pana učitele Dominika Bagara soutěžil v pátek 2. června v kategorii A2 – Dětské bory do 16 let a do Hranic si v silné konkurenci odvezl krásnou stříbrnou medaili.

Druhým soutěžním sborem byl Komorní sbor Cantabile pod taktovkou Markéty Láskové, za klavírního doprovodu studentky Janáčkovy konzervatoře Ostrava Rozárky Číhalové, který soutěžil v sobotu 3. června v kategorii A4 – Mládežnické sbory do 26 let. Komorní sbor si vyzpíval zlatou medaili.

Obě oddělení taktéž budou bojovat o cenné kovy v mezinárodní soutěži Ohrid Choir Festival v Makedonii, kam se společně vydají v srpnu tohoto roku.

Všem zpěvákům a jejich sbormistryním gratulujeme a držíme palce v další soutěži!

Jana Kadlecová,

KS Cantabile

