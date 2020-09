Po chvíli debat vlak zastavil v Modřicích, kde cestující čekali skoro dvacet minut. Do vlaku přišli čtyři strážníci a dva policisté. "Vystoupila jsem z vlaku, jeden státní mi sdělil, že jsem porušila zákon. Teď čekám a mám od průvodčího v peněžence lístek na částku 4600 korun," napsala.

Tisíc korun má podle zveřejněného lístku žena zaplatit za neoprávněné zastavení vlaku, dalších 3600 za osmnáct minut zpoždění. "Za záchrannou brzdu jsem nezatáhla," dodala žena.

Podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné průvodčí ženu upozornil. "Povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě vyplývá z platného nařízení vlády. Není tedy možné, aby když ostatní cestující nařízení dodržují a roušky ve vlacích používají, činit výjimky. Žena se neprokázala žádným zdravotním průkazem, astmatici navíc nejsou vyloučeni z povinnosti nosit roušku. Když ji průvodčí upozornil, že ji může z vlaku vykázat, říkala, že nevystoupí a s policisty si to vyřeší sama. Kvůli zásahu policistů byl vlak opožděn o šestadvacet minut. Nedostala pokutu za cestu bez roušky, ale za nedovolené zdržení vlaku," řekla Deníku Rovnost Novotná.

Vlaku z Pohořelic do Brna zkrátili dispečeři Českých drah trasu a ukončili ji v Kuřimi. Ke zpoždění dalších vlaků nedošlo.

Mluvčí společnosti Novotná dodala, že případy, kdy si některý z cestujících odmítne zakrýt dýchací cesty, evidují denně. "Současně se množí stížnosti cestujících, kteří tato pravidla dodržují, na spolucestující bez roušek. Situace se snažíme řešit výhradně domluvou, o asistenci policistů žádáme jen v extrémních případech, kdy cestující opakovaně odmítá dodržovat bezpečnostní opatření," doplnila Novotná.

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví musí mít cestující hromadnou dopravou nasazenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu. Výjimka platí pro děti do dvou let a osoby, jejichž mentální stav jim neumožní dodržení nařízení. "Tento typ koronaviru postihuje dýchací systém. Lidé s respiračními problémy, jako třeba astmatici, jsou zároveň rizikovou skupinou, měli by se chránit víc, proto nejsou ve výjimkách. Vlak je navíc zrovna rizikové prostředí," okomentovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Pokud pacient s astmatem cítí při nošení roušky větší potíže, není podle ní důvod, aby si ji na chvíli nesundal. "Je to na jeho individuální zodpovědnosti. Doporučení pro jízdu vlakem je absolvovat ji s rouškou nebo lépe s respirátorem. Pokud to z nějakého důvodu nejde, měli by si zajistit alespoň nějaké vysvětlení, protože hrozí sankce za nenošení roušek," řekla Povolná.

Podle mluvčího společnosti Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v Jihomoravském kraji, neměli s cestujícími bez roušek potíže. "Absolutní většina cestujících předpisy dodržuje a nesetkáváme se s problémy. Konkrétní situace ale řeší samotní řidiči. Když mají potřebu, zavolají policii," poznamenal mluvčí firmy Květoslav Havlík.

Dodal, že jiné, než ministerstvem určené výjimky, pro nošení roušky netolerují. "Postupujeme podle nařízení. Až je stát upřesní, budeme to řešit dál," řekl.

Lidé v brněnských tramvajích, autobusech a trolejbusech roušky nosí. "Cestující se k situaci postavili zodpovědně a v naprosté většině případů roušky ve vozech nosí. Pokud nařízení nedodržují, jedná se pouze o jednotlivce," řekla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Nedávno řešili situaci zcela opačnou. Řidič šaliny plakáty vyzýval cestující k jízdě bez roušky a ignorování vládních opatření. Nápisy řidič odstranil po výzvě dispečerů dopravního podniku.