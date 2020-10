Nedávno navštívil Daniel Meron i Prostějov, kde v galerii Špalíček zahajoval výstavu Masaryk a Svatá země. Při této příležitosti ho Deník požádal o krátký rozhovor.

Pane velvyslanče, v Prostějově nejste poprvé, jak na vás toto město působí?

"Rád se do Prostějova vracím. Hanácký Jeruzalém je krásné město v centru Hané, v centru Moravy s bohatou historií. Město, které bylo kdysi domovem silné židovské komunity, úspěšně se rozvíjející stejně tak, jak úspěšně se rozvíjelo celé město. Tedy až do tragických událostí, které přišly s II. světovou válkou."

Předkové vaší manželky pocházejí z Moravy, můžete tedy některá moravská města srovnávat, myslíte, že Prostějov je z pohledu židovské historie něčím specifický?

"Myslím si, že ano. Prostějov byl městem s druhou největší židovskou komunitou na Moravě. Pravda je, že spousta míst spojených s židovskou historií Prostějova byla poničena, přestavěna nebo zbourána, na druhou stranu spousta autentických míst zde zůstala. Někdejší velký templ, který dnes souží jako kostel, zrekonstruované domy v bývalém židovském ghettu, nový židovský hřbitov a starý židovský hřbitov, o jehož rehabilitaci se jedná, a kterému by měl být navrácen pietní význam. Také nesmím zapomenout na muzeum, konkrétně budovu ve Špalíčku (někdejší obecní židovský dům a bydliště posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa – pozn. autora), kde je krásná expozice o židovské historii města Prostějova. Toto všechno nepochybně skýtá potenciál pro další rozvoj."

Ptám se proto, že mě zajímá, zda by z vašeho pohledu mohl Prostějov nabídnout něco zajímavého pro turisty?

"Dovedu si například představit, že se turista vydá na střední Moravu s cílem navštívit místa spjatá s židovskou historií. Taková trasa pak může spojit několik lokalit, které nejsou od sebe příliš vzdálené. Kupříkladu Prostějov a Loštice. Případně se může vydat cíleně do míst svých kořenů. Podívat se, jak dnes vypadá město, kde žili a vyrůstali jeho předkové, a co zde dnes obecně židovskou komunitu a židovské dědictví připomíná. Třeba Prostějov měl kromě známých osobností židovského původu, kromě významných staveb také velmi známý a úspěšný fotbalový tým Makabi. Jeden z nejlepších českých fotbalových týmů. A to je také velkolepý příběh, který by mohl přitáhnout určitou pozornost."

V prostějovském Špalíčku jste zahajoval výstavu Masaryk a Svatá země. Jak aktuální je dnes podle vás odkaz této historické cesty prvního československého prezidenta?

"Je stále aktuální. Byla to přelomová cesta, která položila základ spolupráce našich zemí. V Izraeli se na ni vzpomíná dodnes. Vzpomíná se na prezidenta Masaryka jako zakladatele Československa a je připomínán jako podporovatel sionistické myšlenky, tedy práva Židů na vlastní stát. Výstava samozřejmě nezapomíná ani na jeho syna Jana Masaryka a jeho obrovskou podporu při konkrétní realizaci myšlenky, tedy vzniku židovského státu. V Izraeli se na tyto dvě osobnosti nikdy nezapomnělo."

Vztahy mezi Českou republikou, resp. Československem a Izraelem byly za minulého režimu velmi chladné, až na bodu mrazu. K jejich obnově došlo prakticky až po listopadu 1989. Dnes se jeví jako velmi dobré, jak to vnímáte vy?

"Ano, v dnešní době mají Izrael a Česká republika velmi dobré vztahy. Česká republika patří k nejlepším evropským přátelům Izraele. Konkrétní, hmatatelná spolupráce pak probíhá zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, teď aktuálně ve spolupráci v oblasti medicíny, výzkumu, v oblasti kultury, sportu a věřme, po odeznění epidemie, znovu i v oblasti cestovního ruchu. To pouto, které mezi našimi zeměmi symbolicky navázal Tomáš Garrigue Masaryk, přetrvalo do dnešních dnů."

Daniel Meron

Narozen: Melbourne (Austrálie), 1960

Stav: ženatý, čtyři děti

Profesionální kariéra:

1987 – 1989 Diplomatický kadet na Ministerstvu zahraničních věcí v Jeruzalémě (MFA)

1989 – Diplomatický kadet, Velvyslanectví Státu Izrael, Caracas, Venezuela

1989 – 1990 Referent odpovědný za region Egypt, MFA

1990 – 1993 Zástupce velvyslance Státu Izrael, Nicosia, Kypr

1993 – 1995 Zástupce velvyslance Státu Izrael, Oslo, Norsko

1995 – 1997 Zastupující náměstek ředitele, Smluvní odbor, Úřad právního poradce, MFA

1997 – 2000 Poradce Prezidenta Státu Izrael pro zahraničně-politické záležitosti

2000 – 2003 Rada, Velvyslanectví Státu Izrael ve Washingtonu, D.C, USA

2003 – 2007 Ředitel Odboru pro lidská práva a humanitární záležitosti na izraelském Ministerstvu zahraničních věcí v Jeruzalémě (MFA)

2007 – 2011 Zmocněnec pro záležitosti Kongresu, Velvyslanectví Státu Izrael ve Washingtonu, D.C., USA

2011 – 2012 Koordinátor pro udržitelný rozvoj na izraelském Ministerstvu zahraničních věcí v Jeruzalémě (MFA)

2012 – 2016 Ředitel Odboru OSN a mezinárodních organizací na izraelském Ministerstvu zahraničních věcí v Jeruzalémě (MFA)

únor 2017 Designovaný velvyslanec Státu Izrael v České republice