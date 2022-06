Vodíkový vlak, který nyní brázdí české železniční trati, je úplně první model podobného typu vlaku na světě. "Je to číslo 101, tedy první. Nápad vznikl v roce 2014, o dva roky později byl vyrobený. V roce 2017 jsme testovali a od roku 2018 jezdí po německých pohraničních trasách," vypráví životní dráhu iLintu Kurucz.

V Německu se v současnosti prohání 70 vodíkových vlaků po čtyřech tratích, zájem ale projevily i další země včetně Francie, Itálie, Velké Británie a Nizozemska.

Zajímavá alternativa? Evropa přemýšlí o vlacích na vodík, testování začne i v ČR

V Jičíně do vodíkového vlaku nastupuje spolu s desítkami dalších také Václav Pěnička. Rodák z Jičína se přijel na vlak podívat z Lomnice nad Popelkou a ani nečekal, že se vlakem sveze. Projížďky jsou zadarmo, je ale potřeba si předem zamluvit místo. Někde se totiž do vlaku s omezenou kapacitou hrnuly davy.

"Je to hezké, moc se mi líbí nápad, že si vlak vyrábí energii sám. Při dnešních rostoucích cenách to je výhodné ekologicky i ekonomicky. Ale obávám se, že na to u nás ještě nejsou vhodné tratě a že to bude jezdit jen na vybraných trasách, jako Pendolino," dumá cestující.

I Dan Kurucz se obává, že při současném stavu železnic v Česku se první vodíkové vlaky zapojí do běžného provozu nejdřív v roce 2026. "Náš vlak může jet až 140 km/h, ale obávám se, že to víc než polovina regionálních tratí neumožňuje. Někde bude potřeba elektrifikovat a někde opravit koleje. Nám trvá vytvoření vodíkového vlaku dva roky, někdo musí zadat objednávku a pak to pro nás není problém," dodává.

Budoucnost závisí na poptávce

Právě prezentace vodíkového vlaku a snaha nabídnout jej dopravcům a územním samosprávám je hlavní důvod, proš se vlak Coradia iLint na turné vydal. Na hradeckém nádraží si jej přišlo prohlédnout vedení kraje včetně hejtmana Martina Červíčka.

"Nasazení vlaků na vodíkový pohon je pro kraj výborná příležitost, jak využít tento typ technologie na tratích, které nejsou elektrifikovány a jejichž elektrifikace by byla velice nákladná. V rámci železničního tendru dojde v našem regionu do roku 2026 k omlazení 70 procent všech nasazených vlaků, takže další možnost na využití moderní technologie se tímto přímo nabízí," předestírá hejtman.

OBRAZEM: Do Prahy přijel první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě

Naopak v Jičíně se na vodíkový vlak nikdo z vedení města podívat nepřišel. "Dá se říct, že je to rarita. Většinou přišli alespoň starostové, i když jsme u nich stavěli brzy ráno. Tady se oháněli tím, že oni vlaky stejně neobjednávají," komentuje nezájem jičínské radnice Kurucz. Přitom zrovna trať vedoucí Jičínem patří podle hejtmana Červíčka k těm, které by ze zavedení vodíkových vlaků profitovaly.

Jestli a kdy budou vodíkov vlaky součástí provozu v Královéhradeckém kraji, je v momentálně ve hvězdách. Firma Alstom spolupracuje s Českými drahami i se společností Arriva, která na východě Čech zajišťuje jak meziměstskou, tak i městskou hromadnou dopravu. Projížďky vlakem Coradia iLint se proto zúčastnil také generální ředitel Arrivy Dan Adamka, který mimo jiné připomněl dobrou zkušenost s elektřinou poháněnými autobusy, které zajišťují MHD v Trutnově.

Coradia iLint je vlak poháněný elektřinou, která vzniká v jeho motoru chemickou reakcí molekul vodíku s kyslíkem. Odpadní látkou je v tomto případě voda a vodní pára, která uniká z výfuků jako jediná zplodina pohonu. Výhody oproti dieselovému motoru jsou především v jeho naprosté tichosti a absenci otřesů. Na jedno natankování ujede vodíkový vlak zhruba 800 až 900 kilometrů a natankovat jeho nádrže trvá asi 20 minut. Na trati se pak souprava dokáže pohybovat rychlostí až 140 kilometrů za hodinu. Souprava je vybavena také bateriemi, které se při jízdě průběžně dobíjejí a pomáhají vlaku například při rozjezdu.