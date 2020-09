V Mostě se teď lámou dějiny. Končí éra, která začala devastací krajiny a bouráním starého města kvůli těžbě uhlí. Po půl století mohou lidé zpět. Místo obří díry najdou jezero, kde se mohou vykoupat, a zelené plochy, kde mohou v klidu odpočívat. Kdysi rozervaný Most jako by se očistil od prašné minulosti a vykročil do lepší budoucnosti.

Oživení pustiny se snaží zachytit i německý žurnalista Steffen Neumann, který píše pro vlivné drážďanské noviny Sächsische Zeitung. S kolegou fotografem sedí ve člunu uprostřed jezera Most a pozoruje břehy, na kterých se brzy objeví rodiny s kočárky, běžci a cyklisté. „Líbí se mi to,“ svěří se Neumann. Psal už o ústeckém jezeru Milada, teď chystá reportáž o mosteckém, které je novým symbolem proměny severních Čech. „Naše čtenáře to hodně zajímá,“ vysvětlí zahraniční korespondent. Upozorňuje, že německá šachetní jezera jsou díky vyspělému turismu lépe vybavená. Proto nevylučuje, že někteří návštěvníci budou zklamaní, když neuvidí u jezera Most třeba hotel. Zároveň ale dodává, že oblast vypadá nadějně. „Jezero Most má určitě potenciál vzhledem k tomu, že u vás bude ještě víc jezer. To se ale dívám hodně do budoucnosti,“ řekne saský novinář.

Neumann se v pátek 11. září zúčastnil komentované prohlídky pořádané pro média státním podnikem Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který se o jezero stará. Podle personálu se celý areál sice otevře v sobotu, ale práce v rekreační oblasti pokračují dál. I když lidé najdou hotové pláže, mola, hřiště, parkoviště a další základní zázemí, řada věcí se ještě musí upravit, dodělat či naprojektovat.

Hotový ještě není například hlavní přístav pro plachetnice, který vznikne na břehu pod vrátnicí. Bezmotorové čluny přesto mohou na jezero od soboty vyplout, ale auty je až k vodě nelze dopravit. Majitelé si je musejí na hladinu odnést, protože úzká pobřežní komunikace, která protíná pláž, slouží jen chodcům, cyklistům a vozidlům záchranářů, PKÚ a údržby. Na okružní cestu, kde by hrozily nehody, nesmí vjíždět ani rekreační potápěči. „Pokud se chtějí v jezeru potápět, musejí auto nechat na vyznačených odstavných plochách a pak si výstroj přinést dolů k vodě,“ sdělila Dominika Müllnerová z PKÚ. Pro vyznavače vodních sportů je nejvhodnější místo pro zaparkování u vrátnice, odkud je k vodě zhruba sto metrů. Největší parkoviště, určené hlavně pro milovníky koupání, relaxu a procházek, je pro 200 aut a leží nad pláží na jižním svahu, který je nejblíž od děkanského kostela. Parkovat se může i u starého bunkru nad severním svahem, kam vede nová silnice Most – Mariánské Radčice.

Koupat se dá všude, ale v severní části je klidová zóna pro divoká zvířata. Pro koupání psů jsou tři pláže, na hlavní jižní ale nesmí. Lidé najdou u jezera i mobilní WC, lavičky a odpadkové koše. Další vybavení se má objevovat postupně. „Čekáme na to, jaká bude návštěvnost. Ta nám napoví, co vše bude potřeba doplnit,“ uvedl vedoucí odboru rekultivací a správy území Josef Švec. Klíčová pro nasměrování dalšího provozu bude až příští letní sezona.

Případní investoři si zatím pozemky u jezera koupit nemohou. Území, o které už před lety projevilo zájem město Most, patří státu a jedná se o územní studii či urbanistické soutěži, aby se určilo budoucí využití v návaznosti na okolí. Počítá s tím i návrh nového územního plánu, který řadí jezero k rozvojovým plochám, jejichž náplň se bude v dalších letech upřesňovat. O jezeru a nových plánech v Mostě by se mělo diskutovat 16. září od 17 hodin na radnici, kde bude veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Mostu do roku 2027.