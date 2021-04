Kamila bydlí v Karlových Varech, její sedmdesátiletá maminka ale v Sokolově. Obě se navíc nemohly dostat ani na chatu na Jesenici, která se nachází naopak v chebském okresu. Matka s dcerou jsou na sobě přitom závislé. "Nebylo to rozhodně jednoduché období a už se těším, že maminku konečně uvidím," říká paní Kamila.

Její maminka žije v Sokolově sama. Před třemi lety přišla o manžela, jedna dcera žije v Karlových Varech, mladší až v Českých Budějovicích. "Jedinou společnost, kterou v posledních týdnech měla, jí dělala její sestra. Maminka je ale velmi zodpovědná, všechna nařízení přísně dodržuje, a tak se s tetou potkávaly jen venku, když se společně vydaly na hřbitov v Sokolově, kde leží můj tatínek. Tam jsem já bohužel nemohla zajít ani v den výročí jeho úmrtí, abych mu zapálila svíčku," pokračuje paní Kamila.

Otevření okresů

Maminka je ovšem svépomocná, žádnou zvláštní pomoc nepotřebovala. "Nabízela jsem jí, že bych to nějak zařídila a zajela za ní, to ale striktně odmítala. Věděla jsem přitom, že není šťastná, že se jí stýská, protože se mi párkrát do telefonu i rozplakala. Jsem ráda, že toto vše snad už skončilo," poznamenává žena z Karlových Varů.

Do Sokolova se vydá hned v pondělí, jakmile budou hranice okresů otevřeny. Právě v pondělí má totiž její maminka narozeniny, a to přitom kulaté 70. "Žádné velké oslavy nechystáme. Už před uzavřením okresů jsme se potkávaly jen venku, a u toho zatím zůstaneme. Zajdeme společně na hřbitov a zapálíme tam tatínkovi svíčku," dodává Karlovaračka, která se už musela smířit s realitou, že některou zeleninu na své chatě na Jesenici letos nestihne zasadit. "Bohužel, covid nám vzal spoustu času. Naštěstí jen toho času, zdravé zůstáváme," uzavírá paní Kamila.