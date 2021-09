Nožířská společnost Mikov z Mikulášovic vyhlásila plagiátorům boj letos na jaře. Kazí totiž její reputaci a zároveň ji připravují o zisky. „Po třech měsících proto můžeme ohlásit konkrétní výsledky – již dva výrobci plagiátů, jeden český a jeden zahraniční, své výrobky přestali nabízet,“ řekl ředitel a majitel firmy Mikov Karel Ježek.

Oba dva výrobci přistoupili na dohodu, ve které se zavázali nejen tyto nože dál nevyrábět a nenabízet, ale i k tomu, že vyrobené rybičky zlikvidují. „Mikov na základě jejich písemného prohlášení proto ustoupil od dalších právních kroků a vymáhání finančních sankcí,“ doplnil mluvčí společnosti Bedřich Jetelina.

Zdroj: DeníkMikov v komunikaci s výrobci plagiátů nožů využívá všechny prostředky, které poskytuje právní prostředí České republiky i Evropské unie.

Cílem je, aby takové zboží neprodávali. „Jsme přesvědčeni, že boj s plagiátory stojí za námahu. A to, že o pozitivních výsledcích našeho jednání informujeme, činíme také proto, abychom povzbudili i další firmy, které mohou mít podobné problémy. Má prostě smysl se nespravedlnosti bránit,“ zdůvodnil Ježek.

Sporů bylo více

Pro mikulášovického výrobce nožů to není první spor s plagiátory nože, který patří do výbavy každého malého kluka. Jedna soudní pře se rozhořela už v roce 2014. Falzifikáty rybiček prodávala síť obchodů Orion, která si je objednala v Číně. Zástupci Orionu se před soudem bránili, že logo dal čínský partner na nožíky bez jejich vědomí. Rybičky byly nekvalitní, brzy se otupily. V soudním sporu šlo o logo registrované od roku 1955.

Soudkyně Městského soudu v Praze Helena Nebesářová řekla, že je jedno, co si Orion v Číně objednal, podstatná je podle ní prokázaná skutečnost, že výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou nabízel a prodával. Spočítala, že Orion v roce 2014 prodal nejméně 2 600 padělků rybiček. Když se o nich první informace dostaly do médií, zasáhli celníci, kteří při velké akci nazvané Rybička zabavili v různých prodejnách Orionu 300 nožíků. Soud Mikovu v roce 2016 přisoudil odškodné ve výši 300 tisíc korun. „Našim cílem je nastolit na trhu férové podmínky, aby nikdo nemohl parazitovat na řemeslu a tradici někoho jiného. Je ale samozřejmé, že pokud by k dohodě nedošlo, postupovali bychom s plnou razancí dále,“ uzavřel Ježek.

Mikov je největším českým výrobcem nožů a kancelářské techniky. Holding kromě nožířské značky Mikov zahrnuje také značku RON zaměřující se na klasické i těžké kancelářské spojovače, děrovače, sešívače i rozešívače, rychlovazače, magnetické tabule, pokladny i schránky na klíče, dopisové spony, sponky do kancelářských sešívaček, nůžky, ořezávátka, odlamovací nože nebo stěnové policové stavebnice.